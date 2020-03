Ni siquiera la emoción de los aplausos a los sanitarios es capaz de quitarnos la frustración de no poder salir de casa estas semanas. Y con la desesperación, seguramente, hayas empezado a atracar la nevera más veces de lo que te gustaría. No te sientas culpable, que bastante difícil es ya pasar un encierro por cuarentena. En lugar de eso, prueba con alguna de estas aplicaciones para ejercitar cuerpo y mente en casa. Recuerda que la actividad física incrementa las defensas por un efecto de sobrecompensación, y libera endorfinas para que nos sintamos mejor por dentro y por fuera.

Down Dog

Es una de las apps más famosas de yoga, y debe su éxito a que es totalmente personalizable según el nivel, tiempo, tipo de ejercicios, etc., y a que, a diferencia de los vídeos pregrabados, Down Dog no obliga a hacer el mismo ejercicio una y otra vez. Dispone de 60.000 configuraciones diferentes, lo que nos brinda a nosotros el poder de construir la práctica de yoga que más nos apasione. Una diferente cada vez que pisemos la esterilla.

Debido al dichoso covid-19, los responsables de esta aplicación han decidido ofrecerla gratis hasta abril, tanto para Android como IOS, así que ya no tenemos excusa para ponernos en forma estos días con sus prácticas. Descárgala y elige el tipo de yoga que más te guste (HIIT, Barre, 7 minutos) y no pierdas de vista a tu monitor virtual. Eso sí, la mayoría de las clases cursos están en inglés. Pero mira, así también aprovechas para practicar un poco con el idioma.

Asana Rebel: Yoga y Fitness

Una app que tampoco debes que perder de vista estos días es la de Asana Rebel. Se trata de una herramienta que combina el yoga y el fitness para todo el que quiera ponerse en forma, perder peso y empezar un estilo saludable. Su intención es cambiar la forma en la que sus 10 millones de usuarios se ejercitan, tonificando el cuerpo mientras fortalecemos el espíritu.

A través de su aplicación para móvil (eso sí, solo para Apple), ofrece yoga funcional con uno de los métodos más efectivos del mundo. Una modalidad de yoga que consigue tonificar el cuerpo, aumentar su productividad y ponernos en forma en menos de 15 minutos de entrenamiento y eligiendo entre más de 100 rutinas diferentes.

Xuan Luan Yoga

Esta profesora que quizás te suene por haber dado clase a los aspirantes de Operación Triunfo, brinda material de lo más diverso para practicar yoga en casa. Desde consejos y ejercicios para principiantes hasta posturas más difíciles y masterclass para los más avanzados.

Vídeos de corta y de larga duración, adaptados a todas las necesidades, rutinas de yoga para practicar en diferentes momentos del día y clases especificas para trabajar determinadas molestias en el cuerpo, tanto físicos como fisiológicos como dolor lumbar, para dormir mejor o para tener una buena digestión. Todas las clases acaban con unos minutos de meditación, que sin duda te va a venir fenomenal para encontrar la calma estos días.

Brooklyn Fitboxing Anywhere

Pero si echas en falta el gimnasio y lo que te pide el cuerpo estos días es pegar puñetazos a la pared, prueba con las rutinas para casa que propone Brooklyn Fitboxing Anywhere. La cadena Brooklyn Fitboxing, que ha revolucionado Madrid con un plan de entrenamiento divertido y efectivo en el que la música, el fitness y la tecnología se unen, nos invita a no perder el ánimo y seguir entrenando a través de los vídeos cortos y directos que cuelgan en su plataforma online.

Al ritmo de la mejor música y siguiendo las recomendaciones virtuales de trainers certificados, estos días puedes seguir aprendiendo en casa técnicas de boxeo, muay thai y kickboxing, así como entrenamiento funcional (gomas elásticas, balón medicinal, etc), y no perder la forma… ni los nervios. Da igual que no tengas guantes de boxeo, este ejercicio va a engancharte igual.

The Holistic Concept

Otra web que estos días está libre de acceso es The Holistic Concept. Después de un cuestionario inicial y añadiendo el código CALM20, podrás elegir meditaciones guiadas para sobrellevar el estrés y la ansiedad, activar la motivación o la creatividad, y también ver vídeos para estirar la espalda, relajar las muñecas o incluso aprender a dar masajes a los niños.

Se trata de una plataforma que digitaliza todas las técnicas y herramientas del equipo de profesionales de The Holistic Concept en formato de píldoras audiovisuales. Así, cada uno podemos hacer uso personalizado desde cualquier lugar, a partir de una biblioteca de más de 100 títulos que siguen la metodología 360º marca de la casa: 12 pasos cuerpo y mente, ejercicios muy sencillos que ayudan a mejorar y con los que se notan los beneficios de inmediato y, en definitiva, un impacto positivo, real y directo para construir una política de bienestar sólida.