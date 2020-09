Cómo saber si tu gel hidroalcohólico es eficaz contra el coronavirus

El año 2020 no está yendo como muchos habían imaginado. Debido a la pandemia originada por el coronavirus, nos hemos visto obligados a adoptar varias medidas de seguridad. Para evitar los contagios, lo más efectivo es lavarse las manos, pero no siempre tenemos agua y jabón disponibles. En este vídeo te enseñamos los geles que pueden combatir la COVID-19.

Las autoridades sanitarias nos han insistido en mantener la distancia de seguridad y en el uso de mascarilla para evitar contraer el virus. Además de estas medidas, también es recomendable lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Sin embargo, no siempre encontramos un lavabo cerca. Es por ello que se ha popularizado el uso del gel hidroalcohólico, el cual es un buen aliado cuando estamos fuera de casa.

A pesar de ello, no todos los geles son igual de efectivos contra el virus, e incluso existen algunos que no surten ningún efecto. Así lo advierte el Consejo General de Enfermería, que avisa de que el uso de un gel no apto lo único que hará será provocar una falsa sensación de seguridad y facilitará los contagios. Además, es importante recordar que es indispensable leer el etiquetado antes de comprar nada, como también recomienda esta organización.

“Hay que recordar que una de las principales armas frente al virus es la higiene de manos. Lo ideal sería lavarse con agua y jabón, sobre todo para la población general, pero somos conscientes de que no siempre tenemos un lavabo cerca donde llevarla a cabo” explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Ya que se ha popularizado el uso de los geles, y son algo casi necesario al salir de casa, es importante que las personas sepan cuáles son adecuados contra el coronavirus y cuáles no.

“En esos casos se debe recurrir a los geles hidroalcohólicos, pero antes de comprarlos se debe tener en cuenta la concentración de alcohol que lleva y frente a qué microorganismos es efectivo. Estamos preocupados porque los ciudadanos están comprando y utilizando algunos geles que no sirven frente al virus y su uso les da una falsa sensación de seguridad que puede llegar a exponerlos al COVID-19, con las consecuencias fatales que esto puede llegar a suponer” añade el Consejo General de Enfermería.

Cuándo y cómo usarlos

Si tenemos que usar uno de estos geles, debemos hacerlo tras haber tocado superficies que puedan haber estado expuestas al virus. Ya sea en la calle, en el transporte público o en algún comercio, cualquier sitio es susceptible de tener restos del coronavirus.

“Hay que diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus, debemos comprar hidrogeles con efecto viricida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE14476”, resalta María Enríquez, enfermera del Consejo General de Enfermería. Esta organización también ha lanzado una serie de consejos y una infografía (la cual podéis ver en el vídeo) a través de sus redes sociales, para ayudarnos a diferenciar los geles aptos de los no aptos, y cómo aplicarlos correctamente.