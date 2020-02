La melatonina, para quien no lo sepa, es una hormona que toma parte en el ciclo del sueño. Para que nuestro cuerpo descanse a su hora habitual, los niveles de melatonina en sangre aumentan por la noche. Pero, para aquellas personas que sufren trastornos de sueño, existen suplementos de melatonina. En el vídeo te contamos cómo has de tomarlos.

Son muchas las personas que, ya sea por estrés, mal sueño o un horario cambiado, sufren del trastorno del sueño. Dormir mal puede afectarnos de un montón de maneras, tanto físicas como mentales, y hacer que no rindamos lo suficiente. Por ello, tomar un suplemento de melatonina para que nuestro cuerpo se vea más cansado y durmamos mejor, en ocasiones, puede ser una muy buena solución.

Llegar a la cama y no conciliar el sueño, o levantarnos cada hora porque no estamos durmiendo bien, suele afectar a nuestro día a día. Levantarnos extremadamente cansados, estar de mal humor o dormir siestas que nos rompen toda la tarde para luego, otra vez, no poder dormir, es un grave problema.

Esto hace que muchas personas recurran a medicamentos o trucos secundarios para conciliar el sueño. Uno de estos métodos es la toma de melanina. Si nuestro cuerpo se ve afectado por diversos motivos, es posible que no genere la suficiente melanina para darnos un buen sueño, por ello el suplemento de melanina es perfecto.

Aunque para que la melanina haga bien su trabajo, y nos permita regular y recuperar nuestra falta de sueño, ha de tomarse de una determinada manera. En el vídeo superior te lo contamos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así tienes que dormir para adelgazar

Trucos para conciliar el sueño rápidamente