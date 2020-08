Cómo caminar para quemar más calorías y compensar los excesos del verano

1. Acelera el paso. En vacaciones, acostumbramos a relajarnos y tendemos a pasear más que a caminar. Procura que al menos una hora al día sea a un ritmo ágil.

2. Mueve los brazos. Si acompañas a tus piernas con un movimiento amplio de los brazos, quemarás un buen número de calorías extra. Al principio te resultará raro, o exagerado, pero acabará conviertiéndose en un movimiento natural.

3. Cambia el recorrido con frecuencia. Si puedes elegir, no recorras cada día el mismo paseo. Busca nuevas rutas para que tu cuerpo no se acostumbre y para que tu ánimo no decaiga.

4. Mejor, cuesta arriba. No se trata de subir permanente, pero sí de buscar opciones que incluyan subidas, bajadas y terrenos inestables. Arena, roca, tierra, césped... Ve variado y no elijas siempre lo más cómodo.

Estas 4 recomendaciones te ayudarán a vigilar tu peso este verano.