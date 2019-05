¿Cada cuánto lavas tus sábanas? Este es el tiempo ideal

¿Cuándo fue la última vez que lavaste las sábanas de tu cama? Un estudio de la Universidad de Kinston en el Reino Unido advierte de la frecuencia con la que deberías cambiar tus sábanas es más importante de lo que pensamos. En este vídeo te contamos cuándo deberías cambiarlas y por qué.

Puede ser que alguna vez hayas pensado que no pasa nada por no cambiar regularmente las sábanas, total, si no las has ensuciado y están limpias. Si por pereza o por falta de tiempo te has visto inmerso en esta situación, lo más seguro es que hayas dejado pasar demasiado tiempo antes de meter la ropa de cama en la lavadora.

Tal vez te interese saber qué es lo que pasa si no las limpias a menudo, ya que proliferan ciertos microorganismos que a simple vista no se ven. En este vídeo de Nova Life te dejamos todos los detalles que debes saber para evitar que se acumule la suciedad en tus sábanas.

Un estudio científico de la Universidad de Kingston en el Reino Unido ha determinado la frecuencia exacta con la que debes cambiar las sábanas de tu cama. De esta manera garantizarás que tu descanso sea 100% acogedor. En este vídeo te explicamos cada cuánto tiempo tienes que meter en la lavadora la ropa de cama para evitar que proliferen los ácaros.

