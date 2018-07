Bragas menstruales, ¿merecen la pena?

¿De qué hablamos? De una nueva opción para los días de la menstruación: las bragas menstruales. Se trata de un invento made in Spain, de Cataluña concretamente, y también, al igual que la copa, le sentarán bien a tu monedero y al medio ambiente. Si te estás imaginando una bragona como la que vestía Bridget Jones o algo tan ancho como el pañal de tu sobrino, olvídate. Se trata de unas bonitas bragas, y hay varios modelos y en diferentes colores, que están realizadas en un tejido técnico que permite absorber la regla y el flujo vaginal. La apariencia es la de una braga normal, la zona de contacto con la piel es de algodón y si te preocupa el olor o una posible infección, has de saber que son antibacterianas y transpirables. ¿Temes una pérdida? Pues tampoco: porque son hidrófugas, es decir, evitan que el flujo traspase el tejido.

Y por supuesto, son reutilizables: las puedes lavar a mano o meter con el resto de tu colada (o en una bolsa especial lavados) y pueden durar unos dos años (admiten alrededor de 60 lavados). Eso sí, te aconsejan no utilizar suavizante, ni lejía. Tampoco hay que meterlas en la secadora ni plancharlas aunque, ¿quién demonios plancha las bragas? Pero, ¿se pueden llevar durante todo el día? Pues todo depende de la cantidad de flujo, al igual que sucede con otras opciones higiénicas para estos días. En teoría, sí, pero quizás lo más recomendable sería tener varias.

“Sirven también para los días de flujo. Y para días menstruales, pero para días de poca cantidad ya que no absorben lo mismo que una copa menstrual”, comenta la sexóloga Raquel Graña. “Si las usas como bragas normales para la regla, estás todo el día con ellas. Mientras que la copa la vacías y la limpias las veces que lo necesites. Son una buena opción para no utilizar salvaslips, ya que son de algodón y cuidan la piel, pero mi recomendación es la de usarlas para días de flujo, no durante la regla”, añade.

La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri defiende que, si cumplen todas las condiciones que publicitan, sí serían una buena opción.

En todo caso, puedes probar y comparar con otros productos higiénicos. Pero no deja de ser una buena noticia que aparezcan nuevas opciones higiénicas para esos días.