Así afecta positivamente el deporte a la salud del cabello

Volver a la rutina deportiva tras las vacaciones de verano puede tener efectos positivos para el cuerpo, la mente… Y también el cuero cabelludo. Estos son los hábitos saludables que debes seguir para mejorar tu salud capilar haciendo ejercicio.

Después de los meses de verano toca volver al gimnasio para compensar los excesos de las vacaciones. Retomar las actividades deportivas en esta época del año tiene beneficios para el cuerpo y la salud mental, y también conlleva múltiples efectos positivos que pueden favorecer una mayor salud capilar. Eso sí, siempre que se acompañe de unos hábitos saludables.

“Uno de los principales beneficios del deporte es el aumento de la serotonina, la denominada hormona de la felicidad, que ayuda a combatir el estrés, que es uno de los principales enemigos de nuestro cabello”, explica el Doctor Javier Pedraz, director médico de Insparya Madrid. “Esto se debe a que, cuando estamos estresados, el cortisol, la hormona del estrés, puede presentar valores elevados, alterando los proteoglicanos, una molécula de proteína que se encarga de formar y mantener la estructura de las células, así como de la comunicación entre el interior y el exterior de las mismas, y que afecta al normal funcionamiento del folículo piloso, afectando a su función y regulación”.

El deporte es capaz de favorecer la oxigenación del cuero cabelludo, lo que a su vez sirve para mejorar la circulación en la zona y deriva en un mayor aporte de nutrientes al cuero cabelludo y una mayor vitalidad del mismo. “Esta oxigenación va a suponer también una mejora del flujo sanguíneo, lo que traduce en más nutrientes que facilitarán una alimentación más rápida de los folículos pilosos, favoreciendo el crecimiento”, añade el especialista.

Y es que hasta la sudoración puede ser positiva. Según el Dr. Pedraz, “el sudor permitirá que se eliminen toxinas a través de los poros de la piel, también del cuero cabelludo. Esto favorecerá que los ciclos habituales de crecimiento y caída del pelo se produzcan con normalidad y, que cuando el cabello se caiga (lo que ocurre de forma habitual) pueda recuperarse con normalidad”.

La dieta también es importante

Pero no podemos olvidarnos de la dieta. Uno de los factores clave a la hora de hacer deporte, y también de cuidar el cabello, es seguir una alimentación equilibrada, que incluya los suficientes nutrientes, oligoelementos y vitaminas para no necesitar suplementación extra. “Es imprescindible tener una dieta rica en frutas, frutos secos y pescado azul, que nos ayudará a mantener nuestro cabello sano”, remarca el doctor. “Las verduras y las carnes son también necesarias por su aporte en vitaminas, proteínas de origen animal, vegetal y minerales”.

Ojo con los suplementos y anabolizantes

Si no tenemos cuidado, la suplementación puede llegar a provocar el efecto contrario al que buscamos, especialmente en temas capilares. Un estudio de Corona et al, recientemente publicado en The World Journal of Men’s Health, el abuso de determinados suplementos, como esteroides, puede aumentar el riesgo cardiovascular, ser tremendamente perjudicial en la reproducción masculina, y provocar la pérdida de pelo.

Según indica el médico de Insparya Madrid, esto se debe al aumento en la dihidrotestosterona, un metabolito biológico activo de la testosterona, que se sintetiza en la próstata, testículos folículos pilosos y cápsulas suprarrenales, y que tiene una acción directa sobre los receptores hormonales de los folículos pilosos. “Si se toma en grandes cantidades puede llegar a provocar una mayor caída del cabello, aunque en este caso, localizada a tiempo, puede ser reversible, siempre y cuando se suspenda la ingesta de anabolizantes”.

Para asegurar que nuestra salud física va alineada a la salud capilar, recuerda el Doctor Javier Pedraz, lo mejor es acudir a un experto que valore cada caso de forma personalizada y que establezca unas pautas, cuidados o tratamientos adaptados a cada circunstancia individual.

