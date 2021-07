5 consejos para evitar la salmonela (no sólo en verano)

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la salmonela es uno de los grandes temores por sus consecuencias para la salud. Los Programas Nacionales de Control han logrado reducir la incidencia de esta toxiinfección alimentaria, pero a pesar de todos los esfuerzos, esta infección sigue siendo una de las más temidas.

Los niños menores de cinco años, también los mayores y las personas con el sistema inmunitario debilitado, tienen una mayor probabilidad de manifestar síntomas graves de esta enfermedad. De ahí la importancia de vigilar siempre el procesado de los alimentos, especialmente de los huevos, carnes, frutas y verduras.

Piedad Varela-Portas, co-fundadora de Pazo de Vilane y Directora de Comunicación y Marketing de esta empresa decana en la producción de huevo campero, manifiesta que agrupaciones como la suya, además de seguir estrictamente el programa nacional de gallinas ponedoras, tratan de mejorarlo con medidas adicionales. “Estas incluyen desde la implantación de una norma de seguridad alimentaria hasta la toma de muestras periódicas de todos los elementos implicados en la producción del huevo, como las instalaciones, los circuitos de agua, las máquinas de envasado o el propio transporte. También contamos con protocolos de bioseguridad en las granjas, que toda la plantilla cumple de forma escrupulosa”. Todo en aras de reducir las posibilidades de que aparezca esta bacteria capaz de contaminar los alimentos, produciendo trastornos intestinales.

Desde Pazo de Vilane nos dan cinco consejos para poder disfrutar de este súper alimento mientras reducimos los riesgos y evitamos la infección por salmonela, no solo en verano sino durante todo el resto del año:

Huevos | iStock

1. “Consume solo alimentos procedentes de un productor de confianza, sujeto a todos los controles sanitarios, que en España son muchos y fiables”. Cualquier producto fresco es susceptible de estar contaminado por salmonella. “En el caso de los huevos, es mejor evitar comprarlos a productores locales que carezcan de las debidas licencias y permisos”, asegura Varela-Portas.

2. Mantén la cocina siempre limpia. Además de utensilios, encimeras, paños, bayetas y delantales, sartenes y cazos, nuestra propia higiene es básica para reducir riesgos. “Antes de cocinar hay que lavarse siempre las manos con agua y jabón, y muy especialmente después de ir al baño”.

3. Respeta la cadena del frío, sobre todo en verano. “Después de hacer la compra, evita hacer otros recados que puedan hacer que llegues más tarde a casa, rompiendo así la cadena del frío. Carnes, pescados y también huevos deben estar siempre en la nevera”.

4. Consume rápidamente las mayonesas, aliolis y otras preparaciones con huevo. Procura no guardar los restos si no es en la nevera. “Para su óptima conservación es importante consumir este tipo de elaboraciones con huevo al momento, y si no es inmediatamente después, es necesario guardarlas en el frigorífico”, recuerda la experta.

5. Cocina bien los huevos. “El huevo es un alimento muy delicado que no debe dejarse nunca al sol o expuesto a focos de calor, como por ejemplo cerca de una ventana; aunque pensemos que su cáscara lo protege, no es así”. Las altas temperaturas eliminan las bacterias, así que es importante cocinar este alimento a la temperatura idónea.