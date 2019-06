Un cangrejo escapa de la olla hirviendo amputándose una pinza

Jiuke, el usuario de la red social china Weibo que ha compartido este vídeo, acudió a un restaurante en China para comer una sopa picante con cangrejo de río, un plato que últimamente está cada vez más demandado en la región.

En muchos países para cocinar los crustáceos como cangrejos, langostas, o bogavantes estos se suelen echar vivos en una olla hirviendo ya que la carne de estos animales tiene mucho más sabor al cocinarse de esta manera.

Jiuke acudió a un restaurante especializado en platos con cangrejos de río que según cuenta 'The Guardian' han ido proliferando y ganando popularidad en los últimos años. Al parecer el tener que utilizar las dos manos para comer y tener que dejar de lado el teléfono móvil ha incentivado más la interactividad entre los comensales.

En esta ocasión, cuando trajeron la sopa picante con cangrejo de río que Jiuke había pedido se percató de que uno de los cangrejos estaba todavía muy vivo dentro de la sopa hirviendo y que peleaba por sobrevivir y escapar de la olla de forma encomiable hasta el punto en que llegado un momento, el animal no dudó en arrancarse una de sus pinzas para poder escapar definitivamente de la olla.

Atónito ante lo que acababa de presenciar Jiuke decidió compartirlo a través de su red social Weibo. Ante la curiosidad del resto de usuarios por saber que pasó finalmente con el valiente cangrejo, Jiuke afirmó: "Lo he dejado vivir. Me lo he llevado a casa y lo estoy criando en un acuario."