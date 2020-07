Que el mundo de la cocina y de la gastronomía es un reflejo de la sociedad en general nadie lo puede poner en duda. Por eso, hay situaciones y expresiones que, a diario, están impregnadas de machismo. Están ahí y no solo no les hacemos frente sino que las repetimos o dejamos que las repitan constantemente. Vamos a ponerlas sobre la mesa con la esperanza de que 2018 sea, por fin, el año para acabar con ellas de una vez.

El vino, para él, y el refresco, para ella. Una pareja pide en una mesa las bebidas y, en la mayoría de las ocasiones, el camarero (o camarera) sirve la bebida con alcohol al hombre y la que no lo lleva a la mujer. Si hay un mojito de por medio ya ni hablamos. Va directa a la fémina.

El bistec, para él, y la ensalada, para ella. El ejemplo anterior se 'marida' con otro igualmente vergonzoso. La comida más pesada siempre va para el hombre y la ligerita, para la mujer. Como si no pudiera haber varones que no tomaran carne. ¿O es que cuesta tanto preguntar?

Deja, que el vino ya lo pruebo yo, tonta. | PxHere

Que lo pruebe el hombre. Claaaaro, porque aunque quede claro que la botella de vino es para los dos, el auténtico experto es el hombre. Él es el que sabe de taninos, uvas y denominaciones de origen. Venga, hombre.

La cuenta, para el hombre. Como si viviéramos en el siglo XIX y al hombre le correspondiera, sí o sí, el sustento familiar. Eh, amigos, que la mujer lleva unas cuantas décadas incorporada al mercado laboral. Ella también puede pagar, eh.

Las recetas de "mamá" o de la "abuela". Cuidado con esto, porque aunque digamos esta frase con la mayor de las inocencias, las nuevas generaciones se van formando una idea equivocada de que los fogones son cosa femenina exclusivamente. ¿Es que el abuelo o el padre no cocinaban?

La abuela, siempre en la cocina. | Free Stock Photos

"Echar una mano" en la cocina. No faltan los hombres que se jactan de "echar una mano" en la cocina. No se trata de ayuditas, sino de repartir equitativamente el trabajo y, sí, esto incluye recoger la mesa y fregar los platos. Se siente.

Menús especiales para mujeres. Aunque cueste creerlo, esto existe. Laura Conde, coordinadora de esta web, sin ir más lejos lo vivió en sus propias carnes. Platos especiales "para mujeres" y otros para hombres en una cena. Tremendo.

Los vinos "para chicas". Rosados, con aguja, ligeritos... La industria lleva repitiendo años grandes mentiras que hacen pensar que si una mujer bebe un tinto reserva podría desaparecer. O convertirse en un macho. O algo.

Tradiciones culturales espantosas. Como la japonesa que dicta que los sushimen no pueden ser sushiwomen porque ellas arruinan el pescado debido a "su mayor temperatura corporal". Eh, que estamos en 2017 y no en la época Meiji. Para que luego digan que el sushi mola. Sí. Ya.

El sushi solo lo prepara él, ojo. | Wikipedia

Lo 'light', para ellas. No, no hay ningún anuncio de productos 'light' que esté protagonizado por hombres. Estas cosas son para mujeres solamente, que parece que no os enteráis. Eso sí, son chicas dinámicas, muy actuales y energéticas. Guau.

Los delantales. En restaurantes, bodas, cócteles, etc. puede verse a mujeres con delantal y nunca a ningún hombre. Los propios diseños parecen decir que es una prenda "solo para mujeres". Salvo, claro está, los que llevan una mujer desnuda o genitales dibujados y que sirven para la barbacoa de todos los años. Ese sí se lo puede poner el macho.

El premio a la mejor cocinera del mundo. Existe. Y lo elige la Academia Diners Club, que es la misma que se encarga de escoger los 50 mejores restaurantes del mundo. ¿Por qué tiene que haber una categoría especial solo para ellas?

Las camareras, si son 'sexies' mejor. Raro es el mes en el que no aparece un anuncio de un local que busca camareras "atractivas". Da igual que no sepan poner ni una caña mientras estén buenas. Hay incluso franquicias como Hooters que han hecho de las chicas semidesnudas su marca y la razón de su éxito.

En Hooters, el reclamo no es la comida, precisamente. | Wikipedia

Los expertos siempre son hombres. Maestro jamonero, el que más sabe de café del mundo, tu carnicero de confianza... Las marcas utilizan perfiles masculinos para transmitir que llevan detrás la figura de un experto. ¿Alguien recuerda a alguna mujer en anuncios o envases?

La dieta, patrimonio de la mujer. Ay, ay, ay. Y mientras tanto, los hombres con barriga MOLAN. Que sí, que sí.