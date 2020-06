Uno de los platos favoritos de muchas personas es la tortilla. El ingrediente base de este delicioso alimento son los huevos, aunque si la haces con patatas estas adquieren también una gran importancia. Sin embargo, ¿sabías que también se pueden hacer tortillas sin huevos? En efecto, esta comida es habitual en las dietas veganas, y está para chuparse los dedos.

Los huevos son uno de los alimentos que casi nunca faltan en las casas. Además de una tortilla o un revuelto, numerosas recetas de cocina necesitan huevos para poder realizarse. Sin embargo, puede que no te haya dado tiempo a comprar, o puede que seas vegana y los hayas dejado de tomar. Si se da uno de estos casos, te mostramos paso a paso cómo hacer una tortilla sin huevos en el tutorial en vídeo superior.

Hacer una tortilla rápida siempre es una buena opción cuando no nos apetece cocinar o tenemos prisa por salir de casa. Es un plato rico en proteínas que a pocas personas les disgusta, pero, si no tienes huevos en casa y no sabes qué cocinar, has de saber que no necesitas este ingrediente para hacer una tortilla.

Asimismo, puede que tú o alguien de tu entorno seáis alérgicos al huevo. En ese caso, seguro que llevas años deseando disfrutar de una rica tortilla, pero no has podido hacerlo por cuestiones de salud. Por ello, conocer alternativas al huevo para hacer una tortilla es una magnífica idea para innovar en la cocina.

En caso de que dispongas de huevos para poder cocinar, en este enlace que mostramos los pasos que has de seguir para hacer una tortilla de 10.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así puedes abrir y deshuesar un aguacate en menos de 20 segundos

Cómo comer pasta (sin que sea pasta)