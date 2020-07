Desde hace unos años hay un colectivo -We Want Plates- que reclama en Internet que vuelva algo tan sencillo como el plato de loza de toda la vida. Para comer. Parece surrealista porque esto es como pedir sillas para sentarse. Porque os preguntaréis, ¿si no se come en platos, en qué demonios se come? Uy, pues en cualquier cosa: pizarras, bolsas de plástico, minifreidoras, etc. Desde hace unos años, hay una tendencia a prescindir del plato y servir la comida en cualquier otra cosa. Y luego pasa lo que pasa, claro. Como lo que ha sucedido en un restaurante británico.

En tabla de madera, no, por favor. | Pexels

77.000 euros de multa le han puesto a un local de hamburguesas de Birmingham, en Inglaterra, por intoxicar a un grupo de clientes. Inspectores de Sanidad visitaron el local después de que 14 personas denunciaran que se habían puesto enfermos tras comer allí. ¿Qué ocurría? Que servían la comida en tablas de madera en lugar de en platos. Esas tablas de madera acumulaban manchas de agua sucia y tenían fisuras en las que se metían los gérmenes. Total: que no estaban lo que se dice demasiado limpias. Ante este episodio, nos hemos preguntado: ¿es seguro comer en tablas de madera?

"La madera es un marerial poroso, que puede absorber bacterias. Se trata de una superficie irregular, que no es lisa y que es muy complicada de esterilizar. Está permitido su uso en establecimientos de comida rápida, siempre y cuando sean de solo uso y se garantice su esterilidad. El problema es que, una vez utilizados, cuesta desinfectarlos. Aunque se metan en el lavavajillas, donde la limpieza se realiza a base del calor que se consigue, no siempre entra en el interior de la madera", explica Javier Ortega, de la empresa Ortega, seguridad alimentaria y medioambiental.

Ojo con servir comida en pizarras, que no se limpian bien. | Pxhere

Pero el problema no es solo de la madera. "En el caso de la pizarra, por ejemplo, ocurre lo mismo. Es difícil que salga del lavavajillas completamente desinfectado". Por supuesto, esto es un problema que atañe a la industria de la hostelería. "Evidentemente, en la casa de cada uno, podemos hacer lo que consideremos oportuno. De hecho, cortamos alimentos en tablas de madera habitualmente. El problema surge en los restaurantes, donde muchas veces se sirve la comida en estos soportes para que quede bonito y no se tiene en cuenta la seguridad alimentaria", añade Ortega.