Sergi Arola vuelve a Madrid: el cocinero más canalla regresa con una propuesta 'solo para adultos'

"He recuperado el espíritu del 97, la manera de entender la cocina que me funcionó a finales del siglo pasado", aseguraba el propio Sergi Arola durante la inauguración del nuevo proyecto gastronómico que supone su vuelta a Madrid después de que en 2016 cerrara su dos estrellas Michelin. Producto de primera, creatividad y platos para compartir en un entorno informal y con alma nocturna. Hedonismo canalla en estado puro, al más puro estilo Arola. Así es V Club feat. Arola, el pequeño gran restaurante de V de Vegas asesorado por el carismático chef español.

Las míticas patatas bravas de Arola. | V Club

La entrada underground a este singular restaurante alojado en la sala V de Vegas de Ciudad Lineal anuncia lo que estamos a punto de descubrir. Una especie de garaje donde un aparcacoches nos pide las llaves del vehículo y nos invita a subir a la planta de arriba y que recuerda al acceso a un 'speakeasy' clandestino. Nada más lejos de la realidad. Una pista de baile inmensa rodeada de modernas máquinas de juego nos da la bienvenida a, donde todo y nada combina, donde cualquier cosa es posible. Tras la cortina, una barra, unas cuantas mesas bajas y altas nos esperan para hacernos disfrutar de un homenaje ocio-gastronómico distinto.

"Aquí no hay ninguna pretensión gastronómica", continúa Arola. "Mi único compromiso actual con la alta cocina está en The Ritz-Carlton Penha Longa Resort de Sintra. Todo lo demás es informal". V Club es la prueba viviente. Un bar y restaurante con terraza y discoteca abierto tan sólo de jueves a sábados en horario de cenas, este nuevo espacio de moda para noctámbulos gourmet nos deleita en varias direcciones: sesiones de dj, espectáculos en vivo (actualmente se representa una versión vodevil de la película 'The Greatest Showman', acróbatas y mujer barbuda incluidos), cócteles hasta la madrugada y una carta con la que poner la guinda gamberra a las noches en la capital que sin duda empezará a dar que hablar cuando los coches no puedan pasar al centro y el jaleo se traslade al nudo de la periferia.

El steak tartar con la firma de Arola. | V Club

En lo gastronómico, las míticas ‘patatuelas’ bravas de Arola, su bomba Barceloneta, el bocata de calamares con pan de tinta, los buñuelos de merluza con crema de vermut blanco o las alitas fritas con salsa kimchi y cebolleta tierna, recuperan un fervor nunca olvidado y dan forma a un menú prêt à porter pensado para picar y compartir a la hora que sea, en el que también destacan las albóndigas guisadas con chimichurri y fondue de queso Treviso, el steak tartar marinado en soja, wasabi y aceite de jengibre y la ensaladilla rusa 'a bocados'. Opciones informales para todo tipo de comensales. Los más exigentes elegirán el Chateaubriand 'V Club' y los más modernos optarán por el 'finger food' con las mini burgers de vacuno, foie, queso y jugo reducido. El momento dulce no decepciona. El chef ha pensado en postres que mezclan imaginación y vanguardia, como las natillas con terciopelo de galleta y helado de mandarina o el Coco Pasión, puro espectáculo que querrás probar si lo ves en la mesa de al lado.

Los vinilos de cabecera del propio Sergi Arola colgados por toda la sala, una terraza 'oculta' llamada a convertirse en 'place to be' del 2019 y una barra de cócteles, copas y champagne hasta las 4 de la madrugada completan la experiencia nocturna con la que el carismático chef regresa a Madrid tras la apertura del restaurante Cormorán en Santander. Eso sí, no olvides el DNI. Lo necesitarás para acceder a este exclusivo espacio 'sólo para adultos'. V Club feat Arola. Sala V de Vegas (Caunedo, 4. Ciudad Lineal). Tel. 91 426 74 28. Precio medio: 45 €.