En el Día Mundial del Pan rompemos una baguette en favor de este alimento que ha sido la base de nuestra alimentación desde tiempos inmemoriales, además de entretenimiento del cole a casa, cuando todos hemos comido un pico de la barra por el camino. Sin embargo, desde hace algunos años goza de mala fama por su supuesto contenido calórico desmesurado. No queríamos quedarnos con la duda de si el pan nos engorda con solo mirarnos, así que hemos hablado con Moncho López, el panadero tras Levadura Madre, que cuenta con varias tiendas de Madrid, para que nos diga cómo comer pan sin ganar peso: lo que siempre hemos querido saber, vaya.

El pan aporta hidratos, pero no grasas. | Levadura Madre

El pan aporta hidratos de carbono... pero sin grasa. "A la hora de fijarnos en el contenido energético del pan respecto a otros alimentos, debemos tener en cuenta que el pan no tiene grasa", explica López. Esto quiere decir que, aunque el contenido calórico sea el mismo, no es lo mismo tomarse una tostada que un bollo de chocolate para desayunar o merendar.

Sí, el pan puede tomarse después de las 5 de la tarde. Aunque uno de los mantras más escuchados en estos últimos años habla de desterrar el pan de nuestra alimentación cuando el sol comienza a bajar, López lo niega. "Esto no es cierto. Los últimos estudios señalan que tomar hidrato o no por la tarde y por la noche es una decisión que debe tomarse según cual sea la actividad de cada uno. Si eres una persona sedentaria, quizá no debes consumir hidrato de carbono. Pero si eres una persona que hace deporte por la mañana o que tienes un gran desgaste, el pan de la cena puede constituir la reserva de glucosa para el músculo".

Apuesta por el pan artesano. Si el pan engorda es muchas veces debido a las sustancias añadidas que lleva. Por eso, López anima a comprar pan bien hecho.

"Un pan artesano no tiene sustancias añadidas. Una harina muy mala es deficitaria en gluten, así que necesita aditivos, que es lo que ocurre en el pan industrial. Sin embargo, con el pan bien hecho uno tiene la seguridad de estar tomando un alimento sano".

Moncho López, panadero de Levadura Madre. | Levadura Madre

Ojo a los sustitutos del pan en la dieta. Son muchos los médicos que abogan por suprimir el pan de la dieta. "Sin embargo, conozco casos en los que la persona lo elimina cambiándolo por sustancias que no aportan nada a la dieta como patatas fritas o refrescos azucarados. Eso no tiene ningún sentido", explica López.

Si estás gordo, quizá la culpa no es del pan, sino del estilo de vida. "Hay que tener en cuenta que todo engorda menos el agua. Estar delgado es una cuestión de sumas y restas: lo que comes por un lado y lo que quemas por el otro. Si tu tienes un déficit de aporte energético, irás adelgazando. Si tienes un superávit, engordarás. Hay que tratar de introducir pequeños gestos en nuestra vida para tratar de mejorar la salud", resume el panadero de Levadura Madre.

Si es integral, mejor que mejor. López es un firme defensor de las harinas integrales. "La Organización Mundial de la Salud asegura que las personas que desayunan con panes integrales comen menos el resto del día. Si estás comiendo un cien por cien integral, estarás aportando a tu organismo vitaminas, fibra, etc. Comes menos hidratos porque tomas el grano entero".