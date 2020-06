LA CHEF ANIMA A SER MÁS EXIGENTES CON NUESTRO VIRGEN EXTRA

La chef del restaurante Monastrell, galardonado con una estrella Michelín, nos anima a ser más exigentes con las condiciones de producción y conservación de un Virgen Extra: "No he visto a nadie devolver un aceite con cuatro años, y sin embargo lo hacemos con un vino en mal estado". María José San Román ha puesto en marcha una inicialiva en once restaurantes de Ibiza que, a través de la cata de aceites, pretende acercarnos una cultura que, pese a ser tan española, continúa siendo una desconocida para la mayor parte de nosotros.