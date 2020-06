Después de la dieta raw food, basada en tomar alimentos sin cocinar, llega una dieta aún más restrictiva en la que, además de no cocinar los alimentos, restringe la alimentación al consumo de frutas, verduras u hortalizas.

Una corriente que proviene del veganismo tradicional y que cada vez gana más adeptos. Sus seguidores afirman que más que una dieta es un estilo de vida, que les permite vivir en conexión con la naturaleza, sin ingerir alimentos tóxicos y esto hace que se vivan más años.

¿Es posible alimentarse solo a base de frutas y verduras sin cocinar durante un largo periodo de tiempo? ¿Es saludable? Susan Reynolds demostró que sí se puede poniéndolo en práctica ella misma y alimentándose así durante 7 años.

Asegura que desde que descubrió las ventajas de la dieta cruda en un viaje la India, su vida y su salud son mucho mejores. Su alimentación diaria se basa en beber líquidos (agua, zumos y smoothies) y en comer frutas y verduras crudas.

Las bases de esta dieta

Esta forma de alimentación elimina cualquier tipo de producto cocinado o de origen animal. Esta dieta apuesta por comer solo frutas y verduras crudas, semillas y frutos secos.

Sus partidarios afirman que esta dieta es el secreto de la juventud y la salud, puesto que se basa en el consumo de una gran cantidad de antioxidamentes que ayudan a retrasar el envejecimiento.

Reynolds destaca los múltiples beneficios que tiene este tipo de alimentación: tienes más energía, las ideas más claras y te sientes mucho más positiva. Muchos de sus seguidores aseguran que este tipo de alimentación también se nota en la piel y te aporta un aspecto más juvenil.

¿Funciona de verdad?

Los expertos en nutrición, por su parte, han puesto la voz de alarma al estudiar esta dieta de moda. Afirman que puede ocasionar graves problemas para la salud, si no se suplen las carencias que ocasiona con otro tipo de alimentos.

Es cierto que con este tipo de alimentación se pierde peso rápidamente, ya que se dejan de consumir alimentos con muchas calorías, como los fritos o los precocinados, por lo que se reduce de forma drástica la cantidad de calorías diarias que se te toman, al igual que los niveles de azúcares y grasa, que son casi inexistentes.

Sin embargo, no todo son ventajas. Es una dieta muy restrictiva donde no se toman lácteos, ni carne ni pescado. Por lo que el organismo no recibe las proteínas, minerales y vitaminas procedentes de estos alimentos, que son básicos para el buen funcionamiento del cuerpo.

Al final, esto puede ocasionar problemas como la anemia, causada por falta de hierro y vitamina B12, o la osteoporosis, a causa de la falta de calcio.

Otro de los grupos de alimentos que se deja de tomar son los hidratos de carbono, la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Aunque esta dieta sí incluye frutos secos y algunos cereales que tienen carbohidratos, no se llega a los niveles mínimos diarios recomendados, por lo que al final, se pueden sufrir dolores de cabeza, náuseas e, incluso, desmayos.

Varios nutricionistas aseguran que con los frutos secos no se llegan a cubrir las necesidades diarias de hidratos de carbono del cuerpo por su baja absorción y su bajo valor biológico. Su consumo tendría que ser muy elevado, lo que está desaconsejado ya que aumentaría mucho el aporte calórico de esta dieta.

Por lo tanto, los expertos concluyen que, aunque incluir fruta y verdura en la dieta es muy importante ya que son alimentos muy sanos, llenos de nutrientes, no hay ninguna justificación para basar la dieta única y exclusivamente en este grupo de alimentos.