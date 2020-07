¿Te gustaría averiguar cómo hacer este delicioso postre? Echa un vistazo al vídeo en el que te mostramos cómo puedes cocinarlo.

Con esta sencilla receta de flan de galleta María al microondas van a reconciliarse con la repostería, con los flanes, con las galletas, con el microondas... y hasta con el peor de sus enemigos. Y es que, ¿a quién le amarga un flan?

Seguro que más de una vez te has visto en la necesidad de hacer un postre rápido con el que sorprender a tus invitados, pero cocinar la típica tarta de bizcocho en el horno, si no lo has intentado nunca puede ser un fracaso.

Hemos encontrado el postre perfecto para que te desmarques de los típicos dulces industriales de los supermercados y pastelerías.

Seguro que en casa tienes huevos, harina y galletas, por lo que no te resultará excesivamente caro. Por menos de cuatro euros puedes hacer un flan casero al microondas delicioso.

Cocinar este flan es súper rápido y económico. Además, no tardarás más de cinco minutos en hacer este irresistible postre casero siguiendo el vídeo

El microondas puede ser nuestro mejor aliado para cocinar, y en muchos hogares no se le acaba de sacar todo el partido. Porque el microondas nos sirve para cocinar los más diversos platos, desde consistentes segundos de carnes y pescados, hasta patatas, huevos y, por supuesto, repostería.

Los enemigos del horno, aquellos a quienes siempre les salen mal los pasteles, los que llenan la cocina de masa para preparar un simple bizcocho... ¡Todos ellos están de suerte! Mira el vídeo en el que te explicamos cómo puedes desmarcarte del horno o los postres industriales caros y hacer un postre casero ideal para cualquier evento.

