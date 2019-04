OJITO

Tras cocinar, estamos acostumbrados a tirar o guardar las sobras de la comida en la nevera, y este acto, que puede parecer casi automático, tiene un porqué muy importante y que probablemente no pensamos y es sencillamente que la propia comida puede MATARTE si no se conserva bien. En el vídeo te explicamos qué es lo que le puede ocurrir a tu comida si no se mantiene adecuadamente.