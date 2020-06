Un estudio reciente ha revelado que quizá no estemos haciendo lo suficiente para librarnos de esos kilitos que no queremos. Y es que no basta con cuidar la dieta y seguir hábitos saludables, ahora tenemos que fijarnos en qué olemos.

Un estudio realizado por la Universidad de Berkeley, California, ha rebatido teorías expuestas en investigaciones anteriores y ha concluido que oler la comida influye en nuestra dieta.