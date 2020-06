Has vivido todos estos años sin ellos, y no los has echado en falta, o al menos es lo que crees. ¿No estás harto de que el papel film y el de aluminio se seccionen a su antojo? ¿Cuántas veces has intentado sin éxito cortar en línea recta?

¿Se te ha derramado el azucarillo del café al abrirlo? Claro que no eres el único. Te pasa a ti y al todo el resto de personas que no ha aprendido a abrirlo bien hasta ahora.

¿Te parece complicadísimo utilizar el hilo dental? Eso es porque nadie te ha indicado cómo se hace, y simplemente te has dedicado a improvisar.

¿Bebes de la lata de refresco directamente a morro? Comprueba de qué manera está pensado que las uses en realidad:

Los ejemplos son muchos. Desconoces el modo real de usar todos estos utensilios, y te encantará comprobar cómo se hace en realidad. Te animamos a descubrirlo y a dejar de hacerlo de cualquier manera.

