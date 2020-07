El veganismo es una de las formas de la dieta vegetariana, aunque con el matiz de que el vegano o vegana no consume ningún alimento de origen animal ni derivados, como huevos o leche por ejemplo y solo consumen alimentos de origen vegetal. Muchas de las personas que optan por este sistema de alimentación generalmente lo hacen por defender, una filosofía de vida, unos ideales contra el maltrato animal y su consumo entre otras cosas, más que por su composición nutricional. No obstante, a veces es difícil llevar este tipo de dieta a la hora de comer fuera de casa, a no ser que se opte ya por restaurantes especializados en la materia.

Kate Bullen, una joven británica, harta de que cada dos por tres tener que estar explicando que es vegana, decidió el pasado 25 de enero que tatuarse la palabra 'vegano' en la frente era la mejor opción.

Kate decidió compartir una fotografía de su nuevo tatuaje a través de las redes sociales y estas no tardaron en reaccionar. Algunas señalándole a la joven que era una auténtica locura y otros apoyando la valiente decisión de la joven por su tatuaje.

Según ha declarado a medios británicos como 'Lad Bible' asegura que ha elegido hacerse este tatuaje ya que es una persona increíblemente apasionada sobre el veganismo y sabe que lo será el resto de su vida.

Muchos de los comentarios negativos sobre el tatuaje de Kate le recordaban lo difícil que iba a ser para la joven encontrar trabajo con este tipo de tatuaje. Sin embargo la joven no parece tener dudas y respondía así 'Lad Bible': "He tenido muchos comentarios negativos diciendo que no me contratarán pero eso no me importa ya que he estado trabajando a tiempo parcial desde los 18 años y es fácil cubrirlo con maquillaje".

Bulle asegura que se hizo vegana hace unos años por empatía hacia los animales y que hoy continúa aprendiendo sobre como comer carne es dañino para el planeta.