"Me enamoré de él en cuanto le vi amasar pan" ¿What? esta revelación en boca de una amiga, treintañera, culta y atractiva, me abrió los ojos: no hay nada más sexy que un hombre que cocina. "¿Y eso?", pregunté, deseando saber más sobre el proceso. "Es ese rollo de usar las manos, de ser creativo, de estar preparando algo para que otra persona disfrute. Me resultó extremadamente sexy".

Sí, amigos y amigas, el hombre que cocina es el nuevo icono de belleza. El 'cocisexy' solo necesita llevar un delantal, coger una espumadera y consultar un libro de recertas para que las mujeres caigan a sus pies. "Supongo que tiene que ver con el hecho de que haya habido un cambio de roles en la sociedad en los últimos tiempos. El hombre que cocina redefine los roles tradicionales y eso, a ojos de una mujer, resulta transgresor y excitante. No debería serlo, porque habría que tener asumida la igualdad de género; pero el hecho es que sucede", explica Beatriz Berrón, socióloga.

Un estudio desarrollado en Australia corrobora esto: el año pasado un grupo de neurocientíficos llevó a cabo un estudio entre 20 parejas para determinar qué tareas domésticas de sus chicos les 'motivaban' más a ellas. Mientras los varones llevaban a cabo todo tipo de acciones, desde hacer el café hasta cambiar una bombilla, las respuestas de las chicas eran monitorizadas.

El estudio determinó que la mayoría de las mujeres se mostraban más estimuladas cuando sus parejas hacían un pastel que cuando usaban un taladro. Un 57,5% de las chicas del estudio caían rendidas ante las habilidades culinarias de su chico. Asimismo, siete de cada 10 dijeron preferir que su pareja les sirviera un café respecto a que les hiciera un regalo.

"La cocina no se asocia a algo femenino. Es más, desde un punto de vista psicológico, la mujer percibe al hombre cocinillas como un individuo capaz de desenvolverse en la sociedad y de elaborar platos para su propia supervivencia y la de los que tiene alrededor", explica Berrón. Vikas Khanna, chef indio con una estrella Michelin, reconoce que es consciente del poder seductor de la cocina. Considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo por al revista People, lo tiene claro: "¡Cocinar es sexy! Las mujeres conectan con la comida de manera especialmente profunda. Un tipo que cocina muestra a las mujeres que puede cuidar de ellas. Mi consejo para los hombres es que sorprendan a sus amantes cocinando para ellas, en lugar de llevándolas a cenar a algún sitio caro. Es terapéutico", concluye.