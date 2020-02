Si eres de los que, antes de comenzar un viaje en carretera, empiezas a temer por el mareo que te espera, tranquilo: aunque el verano en la carretera, si eres propenso a marearte, puede ser arduo, también hay algunas pautas que puedes seguir para evitar esa sensación tan desagradable. Empezando por la comida, claro está.

Ensalada de lechugas variadas y granada | Bainet TV

No comer en abundancia

Lo mejor antes de un viaje es comer algo sencillo y nada pesado, ya que si nos sentimos empachados es más posible que pasemos un viaje nefasto.

Sentarse delante

Este truco es el más viejo en cuanto a mareos viajeros se refiere, pero por si alguien no lo sabía, sentarse delante reduce mucho la probabilidad de marearse. Así que si eres de mareo fácil, procura siempre ir de copiloto.

Copiloto en el coche | agencias

No mirar el móvil ni leer

Sabemos que es complicado no mirar el móvil hoy en día, pero si no es de vital importancia (como por ejemplo para mirar el GPS), no lo uses, ya que leer y tener la vista fijada en una pantalla aumenta las posibilidades de mareo.

Mirar el móvil en el coche | Pixabay

Mantener una buena postura

Hemos de procurar mantenernos erguidos y con la cabeza apoyada en el cabezal del asiento. Al mismo tiempo hay que mirar hacia delante, porqué mirar hacia otra dirección aumenta la sensación de mareo.

Parar más a menudo

Sobre todo en viajes largos, intenta parar varias veces, ya que descansar un rato las piernas y tomar el aire para que nuestro cuerpo se recupere son remedios ideales contra esos molestos mareos.

Imagen no disponible | Atresmedia

Distraerse

Uno de los mejores trucos consiste en distraer la mente, habla con los otros pasajeros o escucha la música que más te guste y concéntrate en ella. Es importante que mires hacia delante, porqué si hablas con los que están en la parte trasera, te marearás al girar la cabeza constantemente. También puedes distraerte mirando los demás coches, seguro que te sorprendes.

Conducción suave

Hay quien no necesita que le advirtamos de que conduzca más sosegadamente, pero hay personas que se creen que la carretera es un circuito de Fórmula 1 y sacan el piloto que llevan dentro. Así que si tu conductor es de los que conducen bruscamente, pídele que modere su forma de conducir, ya que notarás mucho el cambio a la hora de marearte.

Mantener el vehículo ventilado

La temperatura y ambiente del coche es algo muy importante a la hora de no marearse, ya que el mareo se acentúa con el calor. Así que, si bajas las ventanillas un rato para renovar el aire, te vas a sentir mucho mejor.