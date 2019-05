Este es el loquísimo picoteo con el que Sam Smith ha perdido 7 kilos en 15 días

Saltó a la fama hace apenas tres años, cuando su 'Stay with me' sonó hasta en la sopa. Entonces era un chaval barbilampiño y regordete, pero, obviamente, nos dio igual porque con esa voz quién se iba a resistir. Sin embargo, al bueno de Sam Smith le faltaba algo: una figura más esbelta y unos mejores hábitos alimenticios. Para ponerle remedio, se puso en manos de Amelia Freer, una de las nutricionistas más reputadas de Reino Unido. El resultado es que, ahora, momento en el que saca nuevo disco, 'The thrill of it all', luce nuevo cuerpo con 20 kilos menos.

"Amelia ha transformado completamente mi relación con la comida", explicó en Instagram el cantante de 24 años. No oculta que es de buen comer, pero, desde que se puso en manos de esta gurú, consejera habitual de 'celebrities' 'brit', ha adoptado una serie de hábitos que le han conducido hasta su nuevo yo. Entre los principales mandamientos, la renuncia a los refinados, a los azúcares añadidos, al gluten y a los lácteos. Solo esto podría parecernos suficiente, pero es que hay más y esto es lo que nos ha dejado realmente picuetos...

El snack que se ha permitido Sam Smith durante toda esta transformación han sido "cubitos de hielo infusionados con hierbas". Cágate lorito. Estamos hablando de coger cubitos de hielo y metértelos en la boca para que se te pase el antojo en lugar de arramplar con las chocolatinas de una máquina de vending. Cero calorías frente a 300. Claro, Sam, no nos extraña que te estés quedando en los huesos...

Dándole una pensadita, nos hemos dado cuenta de por dónde van los tiros. Lo que hace el tío Sam es coger sus cubitos sabrosones, ponerse un vaso de agua e imaginarse que se está tomando un gin tonic. Claro, alcohol cero, pero algo de saborcillo sí que tiene la bebida. Y estamos seguros de que incluso es un poco detox y todo. Aplaudimos la fuerza de voluntad del cantante británico y os dejamos, que vamos a picar perejil y cilantro para meterlos en la hielera.