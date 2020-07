Este año, al parecer ya no se llevará lo verde, sino que el color de moda será el dorado. O eso predicen los expertos en tendencias foodie. Lo que sí queda claro es que seguirá viento en popa la fiebre por la alimentación 'healthy'. Y bienvenida sea, ya que no nos vamos a quejar si la tendencia está en cuidarse, siempre y cuando no se trate de costumbres que rozan lo grotesco y que poco tienen que ver, en realidad, con la salud, como ocurre en algún que otro caso.

Volviendo al tema que nos ocupa, este año lo que se beberá es el Gold Latte (entiéndase en nuestro idioma leche de oro), una especie de brebaje milagro que tendrían un sinfín de propiedades curativas. En la India, de donde procede esta it bebida, su primera utilidad es estimular la energía y curar el dolor de las articulaciones. De hecho, procede de la tradición ayurvédica, por lo que es muy consumida por los practicantes de yoga.

Pero, ¿qué ingredientes lleva? Se trata de una mezcla de leche (animal o vegetal) caliente, con cúrcuma (especie considerada milagrosa en la India), jengibre, miel, canela y, a veces, también se suma pimienta. Si se combinan estos ingredientes es porque la cúrcuma en polvo es muy poco absorbida por el sistema digestivo y, por lo tanto, hay que potenciar sus efectos con otros ingredientes. La leche de oro es muy sencilla de preparar en casa (receta a continuación), y también se encuentra en los cafés más cool de España.

Llegada a Europa, se le ha encontrado un sinfín de nuevos beneficios terapéuticos. Por ejemplo, calentita y rica en superalimentos (que refuerzan el sistema inmunitario), es ideal para la época invernal cuando se suele experimentar una bajada de energías. Al ser antiséptica y antioxidante, es recomendada para frenar los catarros. Dado el poder antiinflamatorio de la cúrcuma, también es positiva para aliviar dolores de articulaciones y favorecer y estimular el sistema digestivo. Algunos también le atribuyen el superpoder de acabar con la resaca.

¿Y dónde se ha propagado como la pólvorá? Pues, evidentemente, en Instagram, hervidero para detectar lo trendy de lo trendy. En esta red social no faltan las instantáneas de personas guapas y cool, consumiendo en parajes montañosos idílicos, en cafés aocgedores o en hogares fashion -con chiminea y manta incluidas- el Gold Latte. Así que este año, olvídate de los zumos verdes y pásate al Gold, Gold Latte.

Receta del Gold Latte

Golden Latte | Cocinatis

Ingredientes para dos tazas:

- Leche de vaca o vegetal

- 1 cucharadita de cúrcuma

- ½ cucharadita de canela

- 1 cucharadita de miel o jarabe de arce

- 1 pizca de pimienta negra (facilita la absorción de la cúrcuma por el organismo)

- 1/2 cucharadita de polvo de jengibre

Preparación:

1. Mezclar todos los ingredientes y batirlos.

2. Calentar entre 3 y 5 minutos a fuego medio, sin dejar que hierva.

3. Consumir al momento.