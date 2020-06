Quien más, quien menos, cocina en casa. Quien más, quien menos, podría recopilar todas sus recetas. Y los más cocinillas, incluso editarlas en un libro. Pero el volumen estaría abocado al fracaso porque el común de los mortales son eso, mortales; es decir, ni cocineros ni famosos, que sería la otra rama gastronómica que triunfa en las librerías. Porque no hace falta ser chef para publicar un libro de recetas. Basta con ser conocido. Hay decenas de obras con firmas populares. Si eres gourmet, si te gusta probar cosas nuevas en la cocina de casa, si eres mitómano… estos son tus libros. Te recordamos unos cuantos entre las decenas de propuestas que hay en las librerías. Incluso Forrest Gump lanzó su propio libro de recetas (con el chocolate como protagonista, eso sí). ¡Cocina, Forrest, cocina!

En el extranjero se han atrevido a escribir sus propias obras celebridades como Gwyneth Paltrow, y además por partida doble. La actriz es una activista de la comida sana, y ha editado 'My father's daughter y 'It's all good'. En el primero, presenta recetas familiares mientras explica anécdotas con su padre, Bruce. En el segundo, lanza su idea más radical de comida sana, que experimenta con sus propios hijos y que consiste, básicamente, en evitar los carbohidratos refinados. Otra estrella de Hollywood a la que le gusta andar metida entre fogones es Eva Longoria. En 'La cocina de Eva' recopila 100 recetas que la vuelven loca, incluyendo su célebre guacamole.

Gérard Depardieu, un reconocido gourmet con viñedos propios y varios negocios de restauración, también tiene su libro, en el que incluye recetas tradicionales y sencillas bajo el lema 'La cocina es una historia de amor'. También aporta una obra Sofia Loren: 'Recipes and memories', con 100 versiones de platos italianos y anécdotas personales y profesionales; lo dedicó a su abuela Luisa, que fue la que le contagió la pasión por la cocina. Era napolitana y Loren recuerda sus espaguetis con salsa pommodoro.

En el mundo de la música tenemos a dos mitos como Elvis Presley, que también cocinó un libro: 'Fit for a king: The Elvis Presley cookbook', con platos típicos del sur de las Estados Unidos (atención a su bocata preferido, con panceta, banana y manteca), igual que Frank Sinatra con 'The Sinatra Celebrity Cookbook: Barbara, Frank & Friends', donde explica cuáles son sus recetas favoritas y las de su mujer Barbara y sus amigos. Entre ellas, berenjenas con parmesano y bife a la italiana con mostaza, salsa de soja y ketchup, dejando a la clara cuáles eran las raíces de La Voz.

Gloria Estefan y su marido Emilio lanzaron uno con 60 platos tradicionales de su añorada Cuba, incluyendo recetas en estado sólido (yuca frita, por ejemplo), pero también en estado líquido (el mojito). Aunque el libro que recomendaríamos para maridar música y cocina es 'A Musical Feast: Recipes from over 100 of the World’s Most Famous Musical Artists', que enseña a hacer el curry de camarones de Mick Jagger, la pasta con atún que chifla a Cher y la tarta de cerezas que vuelve loca a Madonna.

En el panorama nacional no hay tanto glamour a base de grandes nombres, pero libros de cocina de famosos, haberlos, haylos. Tenemos desde celebrities como Rosa Benito y su Plato & Placer hasta actrices como Loles León y su 'Cocinando con Loles'. Cocina rapidito, cocina baratito, pasando por Mónica Naranjo y su 'Come y calla', donde explica cómo hacer el pollo a la cerveza y la coca de piñones. Un gourmet redomado como Juan Echanove también tiene el suyo, 'Curso de cocina para novatos'.

Hay también libros colectivos en España donde asoman caras conocidas. Sergi Arola incluyó varias recetas aptas para celíacos en Celíacos famosos, que contaba con la colaboración de intolerantes al gluten como María Valverde, Silvia Marsó o la condesa de Romanones.

Y si quieres tener recetas del mayor número posible de famosos reunidas en un solo volumen, puedes probar con 50 recetas para disfrutar del vino, una obra lanzada por la Federación Española del Vino en la que colaboran desinteresadamente 50 personajes públicos con sus 'Recetas de la felicidad'. Manel Fuentes, Javier Gurruchaga, Alejo Sauras o Amaya Arzuaga son algunos de los que se ponen el delantal para contarnos sus platos estrella. De nosotros depende fiarnos… o no.