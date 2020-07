Pero, ¿son seguros esos tratamientos? En este vídeo te enseñamos 10 dietas extremas que se han hecho mundialmente famosas, pero que no debes seguir, no sólo porque no son efectivas en absoluto, sino porque ponen en serio riesgo la salud.

Si estás pensado en perder peso ponte en manos de profesionales. Ellos te ofrecerán las pautas adecuadas para tus necesidades, y así evitar efectos secundarios como el colesterol, la pérdida de pelo, las dificultades en el riñón y en el cerebro y sobretodo, el temido efecto rebote.