Yumland nos da una receta de ensalada, pero, ¡tranquilos! No es que nuestro amigo barbudo haya perdido su esencia, porque, en primer lugar, la receta viene de Norteamérica. Además, cuando veais la salsa de queso que le pone al invento os daréis cuenta de que Yumland sigue siendo mucho Yumland y de que aquí no ha cambiado nada... afortunadamente.

¿Ensalada de pasta y queso? Si has probado los famosos macaroni and cheese americanos, no puedes pasar por alto esta receta de nuestro amigo Yumuland. Mira el vídeo y prepara esta deliciosa receta que seguro que te sorprenderá.

Seguro que más de un día te apetece cocinar, pero no sabes qué…Estás de suerte, saca el papel y el bolígrafo, porque con esta receta te vas a quedar con las ganas de probar esta deliciosa ensalada.

¿Tienes cebolla, pepinillos y apio? Pues nada, ponte manos a la obra y pica estos alimentos en daditos muy pequeños y finos.

Si eres aficionado al queso esta receta te va a encantar, puedes poner los tipos de quesos que más te gusten: corta el queso en daditos pequeños.

En cuanto a la pasta si tienes espirales en casa, con eso te bastará, pero puedes probar con otro tipo de pasta que te guste más. Por lo general, en unos nueve o diez minutos la cocción tendrás la pasta en su punto.

Después añádelo a la salsa, tal y como te indica Yumland en el vídeo. Por último, sólo necesitas juntarlo todo con la pasta y removerlo, de forma que la pasta de se quede impregnada de toda la mezcla.

Déjalo enfriar unas horas y ya puedes disfrutar de este delicioso plato. Échale un vistazo al vídeo en el que Yumland te explica cómo prepararlo y la cantidad que has de poner de cada producto.

¡Es fácil y rápido!

