En los últimos días, un vídeo sorprendente se ha vuelto viral: en él, se ve a un pequeño chef que prepara la comida de cuatro comensales en su propia mesa, mientras estos están esperando que llegue su comanda. El minicocinero hace una carne a la parrilla, la acompaña de patatas, verduritas, etc, antes de que sus versiones reales lleguen. Muchos se han sorprendido de ver esta aplicación del 'mapping' al mundo de la gastronomía, pero lo cierto es que la distracción sirve para amenizar la espera de los comensales que, por si hay alguna duda del efecto, se parten de risa.

El mapping consiste en la proyección de imágenes sobre una superficie o un fondo plano para crear interesantes efectos tridimensionales. Este ejemplo es sorporendente y el millón de visualizaciones que lleva en Youtube parece haber lanzado a la fama a su empresa, Skull Mapping, que seguro que se frota las manos ante el aluvión de encargos que les puede caer a partir de ahora...

Pero esto no es una novedad absoluta. Es más, en España son varios los chefs que, antes de la irrupción del pequechef en Youtube, ya se servían de los efectos del mapping para amplificar las sensaciones que puede vivir un comensal en la mesa. Es el caso de Paco Roncero, con dos estrellas Michelin, que en su experiencia Sublimotion, servida en el Hotel Hard Rock de Ibiza, recurre a efectos de 'mapping' sobre la mesa con proyecciones que se suman a música u otro tipo de efectos que contribuyen a crear algo único. En realidad, la mesa de Roncero es similar a la que posee en su taller de La Terraza del Casino.

No es el único, Javier Bonet, el inquieto chef de Muta o Sala de Despiece, ofrece en su Academia del Despiece una experiencia mixta de aprendizaje y degustación basada en una mesa pupitre en el que se van proyectando indicaciones para los comensales que, así, practican el 'do it yourself'. Una manera distinta de aprovechar las posibilidades del 'mapping', proyectada en este caso hacia el aprendizaje.

¿Son las proyecciones el último elemento de los chefs para jugar con la experiencia gastronómica? Puede ser. Lo que parece es que los vídeos en la mesa han llegado para quedarse y es seguro que, en los próximos meses, veremos más iniciativas similares. Lo que está claro es que en la cocina puede estar todo inventado, pero en la sala queda mucho por hacer.