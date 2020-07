Tú ya has oído lo de que León ha sido nombrada Capital Española de la Gastronomía para este año y te dices a ti mismo, y con razón, que si tiene ese nombramiento, por algo será. En efecto, en León se come a las mil maravillas pero nosotros te vamos a hacer una guía práctica, una ruta de las tapas para que vayas a tiro hecho y no andes perdiendo tiempo en otras minucias. Porque lo importante es comer: que sí, indudablemente que la catedral de la ciudad es una maravilla. Pero COMER.

Botillo del Bierzo | Cocinatis

Así que saca la brújula, relaja la cartera, porque la mayor parte de las tapas te las sirven gratis con tu consumición, y ve con el estómago bien vacío porque te pondrás las botas de comida bien rica y de calidad, porque por algo son oriundos de allí la cecina y el cocido maragato. Buen provecho:

Los dos barrios más famosos donde tapear son el barrio Húmedo y el barrio Romántico, ambos separados por la calle Ancha.

Barrio Romántico

Puedes entrar a dicho barrio por la calle Cervantes, donde hay unas cuantas direcciones excelentes para tapear. Por ejemplo, Camarote Madrid: allí encontrarás, aparte de una decoración taurina, ricas sopas de ajo, salmorejo (imprescindible) o patatas fritas. Y excelentes vinos de la tierra. También puedes pasarte por La Vermutería, como su nombre indica la especialidad es el vermú (marcas nacionales e internacionales) que siempre se acompaña de una rica tapa: el cono de foie o la sopa castellana están entre las más demandadas. Otros locales que debes visitar son La Trébede, El Clandestino y La Ribera, un bar de toda la vida localizado al final de la misma calle donde podrás disfrutar e albóndigas, champiñones, asadurilla y sus famosas patatas. No dejes de pedirlas.

Patatas con congrio | Cocinatis

Barrio Húmedo

León es conocida por sus embutidos, así que si esto es lo que te pirra te recomendamos que te pases por el Jamón, Jamón, local de nombre inequívoco: con tu consumición te pondrán un plato con embutidos de la tierra, como jamón, cecina, salchichón o chorizo. Si tienes mucha hambre, en La Tizona te ofrecen tapas adaptadas a tu apetito: es decir, son todas grandes. Bocatas, sándwiches o hamburguesas. En Los Cazurros también comerás bien y además, tienen tapas y raciones para celíacos. Y ojo, que si lo tuyo es la morcilla tienes que ir, sí o sí, a La Bicha: es un clásico de la ciudad y la morcilla es tan conocida como el carácter de su propietario.

Pimientos del Bierzo | Cocinatis

Y ni en un barrio ni en otro, merece la pena que te desvíes (en el centro de la ciudad las distancias son cortas) a Las Tapas: con cada consumición te pondrán gratis una sartenuca, que como su nombre indica viene servido en una pequeña sartén. Cada una incluye patatas, huevo y puedes elegir entre añadir morcilla o picadillo. Cada sartenuca extra, sin consumición, cuesta un euro. También puedes escoger una bandeja de pinchos que viene con tortilla, salchichas…

¡A la rica tapa callejera! | Cocinatis

En definitiva, que de León saldrás bien comido. Y por poco dinero. Como decíamos al principio, por algo es la mejor ciudad para tapear y comer este año.