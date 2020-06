Con estos consejos superarás una gripe intestinal a la velocidad del rayo

Todo el mundo sabe lo que es una gripe intestinal y la ha pasado alguna vez en la vida, y sabe también lo mal que se pasa durante esos días que parecen décadas en que tenemos el estómago del revés. La gastroenteritis se define como la inflamación de la mucosa del estómago y de los intestinos, que suele producirse por virus que recubren el intestino delgado, donde se multiplican. Algunos consejos dietéticos no solo para pasarla de la mejor manera posible, sino para curarla bien y no volver a recaer (no olvidemos que tras una gripe intestinal nuestro aparato digestivo queda maltrecho durante unos días), pasan por hacer una dieta blanda y beber muchos líquidos.

Mantente hidratado

Si resulta que expulsas incluso un vaso pequeño de agua, trata de ir tomándola a cucharadas. Una cucharadita cada diez minutos para ir hidratándote sin que esto suponga un choque para tu estómago y acabes vomitando. Otra buena opción es tomar una solución líquida de farmacia que nos ayude a recuperar minerales y electrolitos, y seguir muy bien los consejos de administración.

Nada de bebidas con gas, cafeína y alcohol

De hecho, lo mejor cuando estamos con gripe intestinal o recuperándonos de ella es beber únicamente agua o infusiones, y evitar cualquier otra bebida que pueda dañar la mucosa del estómago.

Nada de sólidos durante las primeras horas

El arroz es un remedio natural excelente | iStock

Lo cierto es que muy probablemente tampoco te lo pida el cuerpo, pero aún así es recomendable evitar los alimentos sólidos durante los momentos de mayor virulencia de la gastroenteritis. Opta por no comer nada, sino únicamente hidratarte, durante las primeras horas y poco a poco introduce alimentos como el arroz, el pollo, el plátano, las tostadas o la gelatina.

Reposo, reposo y reposo

No tiene nada que ver con la dieta, pero trata de hacer reposo durante los días que enfermes. No olvides que incluso cuando pase la fase de mayor virulencia tus defensas estarán por los suelos y conviene que acabes de curar bien el episodio de gripe, de lo contrario volverás a ser objeto de deseo de cualquier otro virus que pase por ahí.

Nada de antibióticos

Al final, lo único que te irá bien si te duele la cabeza o los huesos, o si tienes algo de fiebre, es tomar paracetamol. Los antibióticos no están indicados para las gastroenteritis, aunque si fuese persistente y llevásemos muchas horas sin conseguir beber nada, el riesgo de deshidratación es evidente, por lo que conviene ir al médico.

Nada de dulces, bollería y chocolate

Cinco beneficios del plátano de Canarias para nuestros peques | Agencias

Ni grasas, ni azúcares, ni envasados, ni ultraprocesados... Solo dañarán tu aparato digestivo y harán que te encuentres peor.

No toda la fruta vale

Las manzanas o los plátanos están indicadas en caso de gastroenteritis, mientras que otras frutas, como el kiwi o las ciruelas, así como la mayoría de verduras y los productos integrales, contienen una gran cantidad de fibra, que activa el tránsito intestinal y por lo tanto no es recomendable cuando estamos enfermos.