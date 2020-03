Antes de Kim Kardashian, el culo no tenía tanta importancia como ahora. Vaya, cada uno tenía el suyo y, en ocasiones, alabábamos alguno bien torneado y tonificado, pero, en general, pasaba más desapercibida que otras partes anatómicas y nos preocupaba, más que el tamaño, su firmeza. Todo esto cambia con la entrada en escena de Kim Kardashian que ha puesto de moda el culo de dimensiones abundantes, generosas y hasta desbordantes. El culo grande, de repente, empezó a molar y los culo-escurridos del mundo comenzaron a sudar.

20 SEXYS FOTOS QUE TE HARÁN OLVIDAR EL 'BLUE MONDAY' | Redes Sociales

Por supuesto, uno no se despierta de la noche a la mañana con un culo como el de la señora de Kanye West. Hay milagros, pero, en general, un buen derriere necesita curro y, claro está, una dieta determinada. Gunnar Peterson, entrenador personal de la celebrity y de otras grandes mujeres como Dakota Johnson o J Lo, ha hablado hace unos días para dar las claves y nosotros lo hemos recibido como una revelación divina. Pero un culo grande no se define así como así: Peterson lo define como "crear una estructura en lo alto del trasero con una separación a partir de que los glúteos se encuentran con el tendón de la corva en la parte superior de la parte posterior de la pierna". Es decir, abultado, "pero solo hasta determinado punto y separado de nuevo, cuandos los glúteos se encuentran con el tendón de la corva en la parte posterior de la pierna. Ajá. Es decir, abultado pero no como el de tu tío Nicanor: nada de desparrame.

Por supuesto, lo primero son repeticiones de ejercicios como las sentadillas, los desplazamientos laterales o el puente hacia arriba. De 8 a 12 repeticiones y usando sacos de arena, pesas o balones medicinales, pero vamos a lo que importa aquí: ¿Qué demonios comemos? Peterson asegura que hay que tomar entre 250 y 500 calorías extra. Esto no quiere decir que la solución pase por comer patatas fritas o tacos de pollo para ganar ese aporte energético extra...

Se trata de no acabar los ejercicios y entregarse a la comida rápida, sino de tomar ese aporte extra de proteínas o hidratos de carbono en forma de batido de proteínas, fruta o pollo. "Es mejor tomar solamente alimentos integrales y, en caso de optar por batidos o bebidas, elegir aquellas que puedan ser ricas en proteínas y bajas en azúcar". Entre los alimentos a evitar para que la celulitis no haga su aparición, están todos aquellos ricos en sodio. También recomienda mantenerse alejado de las salsas y los aliños ricos en grasa. Finalmente, el resto de recomendaciones dietéticas apelan al sentido común: hoja verde, proteínas, hidratos de carbono complejos y mucha, mucha agua. Con esto, el culo de la Kardashian aparecerá por arte de magia donde la espalda pierde su casto nombre...