El ejercicio es el nuevo rock and roll. Eh, y la cocina es el rock and roll. No nos puede extrañar que dos cosas que están tan de moda se conecten y, de repente, haya adictos a los fogones y al running. A la vez. Por eso, tiene toda la lógica del mundo preguntarse por la mejor comida para tomar antes de hacer ejercicio. Una que lo contenga to-do. Por eso, hemos preguntado a los chicos del gastrobar Bendita Locura Coffe & Dreams de Madrid y nos han dado la respuesta.

El tabulé, esa ensalada a partir de cuscús y distintas verduras a las que se puede añadir queso feta o hierbas aromáticas, por ejemplo, es la elección idónea. No es casual, sino que es el resultado de la suma de una serie de factores que lo convierten en la elección número 1. Aquí van las razones.

La base del tabulé es el cuscús. | Pixabay

El almidón. La sémola de trigo es un alimento verdaderamente nutritivo gracias a que aporta una gran cantidad de hidratos de carbono, en especial almidón. Precisamente es este último el ingrediente perfecto para la dieta de los deportistas ya que aporta energía de manera muy lenta y escalonada, adaptándose a las necesidades energéticas de cada momento de la actividad física.

La fibra. El tabulé tiene cantidades interesantes de fibra, que es esencial para la práctica deportiva ya que disminuye la absorción de grasas debido a que las mismas no se pueden emulsionar ni transportar hasta la mucosa intestinal. Además retrasa la absorción intestinal de los hidratos de carbono y de las proteínas.

Es bajo en grasas. Pero, al mismo tiempo, es rico en ácidos grasos saludables como el linoleico y oleico por lo que resulta ideal para cuidar el sistema cardiovascular.

Fibra, vitaminas... este plato lo tiene todo. | Flickr

Contiene vitaminas del grupo B. Dentro de ellas, podemos mencionar la vitamina B1 o tiamina, que en combinación con los hidratos de carbono lo convierten en un alimento sumamente energético, dado que las diferentes enzimas que participan en la asimilación de la glucosa la requieren. También posee vitamina E, un potente antioxidante de origen natural.

Además, el cuscús tiene... niacina, riboflavina, B6, ácido fólico y ácido pantoténico. Estos nutrientes ayudan a metabolizar la energía, a mantener la salud de los glóbulos rojos, a mejorar el funcionamiento de la piel, el cerebro, el sistema nervioso, el corazón y el sistema inmunológico. ¿Quién da más?