Si os preguntaran lo que mejor viene para combatir el calor, seguramente diréis: "Hombre, pues una cervecita no estaría mal" o "Un kilo de helado quizá sea lo suyo". Pues, chavales, que sepáis que no vamos por ahí. Vamos a hablar de comidas fresquitas y que, además, nos pueden ayudar a tener una digestión sencilla o que incluso tienen otras propiedades. Tomad nota y felicitaos, porque casi todas son de temporada.

Imagen no disponible | Atresmedia

Sandía. Ya lo decía tu abuela: "Toma un buen trozo de sandía, que hace mucho calor y esto es casi todo agua". Si encima tenemos en cuenta que se toma a una temperatura fresquita, esta fruta se convierte en el snack perfecto del verano. Una vez que la ingerimos, actúa como un acondicionador en nuestro cuerpo y nos ayuda a mantenernos con el termómetro reguladito.

Aguacate listo para comer | Pixabay

Aguacate. La fruta más de moda, que se utiliza en ensaladas, se extiende en rebanadas de pan y hasta se emplea para servir café en ella (puaj). Lo que la hace ideal para tomarla en esta época del año es lo fácil de digerir que resulta y que contribuye a que una tarde calurosa bajo el ventilador sea menos llevadera. Las buenas digestiones, con aguacate lo son más.

Pepino | Correr y Fintess

Pepino. "Todoooo el veraaaano, con el pepiino en la maaano", cantaban los chicos de La Hora Chanante y es verdad que el pepino, ya sea en ensaladas, con yogur o en recetas como el gazpacho es un clásico de los meses de estío. Lo bueno que tiene es que es idóneo para reponer líquidos cuando comenzamos a perderlos por la vía del sudor.

En ensaladas, solos o acompañados, qué mejor entrante que estos melocotones a la plancha. | Cocinatis

Melocotón. A veces, para sentirnos menos calurosos, el truco es simplemente comer ligero. Esto es lo que pasa con el melocotón, que apenas tiene 35 calorías por pieza. Además, es una fruta de temporada, lo que ayuda a encontrarla a buen precio. Por otro lado, sus vitaminas A y C la hacen idónea para que la piel luzca con el mejor aspecto posible.

¡Qué bonita la ensalada de kale! | Cocinatis

Kale. Esta verdura está de moda y, aunque le hayamos cogido cierta manía por lo popular que se ha hecho, sigue teniendo una serie de cualidades intactas. Para empezar, su alto contenido en agua que nos ayuda a mantenernos hidratados y fresquitos aunque el mercurio se desboque. Se toma en ensalada y, ojo, porque las espinacas o la lechuga también gozan de cualidades similares.

Piña con yogur y frambuesas. | antena3.com

Piña. Una de las reinas del detox, es también fuente de bromelaina, que es una enzima indicada para luchar contra la inflamación del cuerpo. Eso sí, que sea fresca y no en almíbar o en bote, porque si no pueden aparecer edulcorantes o azúcares que lleven al traste nuestras intenciones de seguir una dieta equilibrada. Déjala cortadita en el frigorífico, añádela a ensaladas o ponla en la ¡piña! (venga, ¿por qué no?).

Limón | Agencias

Limón. Y hemos dejado para el final el cítrico que es sinónimo de refresco. "Si la vida te da limones, haz limonada". Pues eso, por varias razones, pero, sobre todo, porque el limón es muy muy refrescante y, además, es un potente desintoxicante corporal. Porque, seamos realistas, el verano es época de excesos, ¿o no? ¡Venga! ¡Que nos conocemos!