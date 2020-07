Seguro que las has visto en tu farmacia: vienen en envases divertidos, son gominolas de colores apetitosos con un olor dulce que embriaga y es que, ¿quién puede resistirse a comerse unas chuches? Confiesa: en momentos de bajona cae algún helado (o varios), o una tableta de chocolate o una bolsa de chucherías… Es nuestro placer culpable. Y, de un tiempo a esta parte, se están comercializando gominolas que, según se publicitan, ayudan a adelgazar. ¿Cóoooomo? O sea que encima que te llevas un gustazo en el paladar adelgazas. ¿Es esto posible? Hay distintas marcas que las comercializan: Gummy Line, de distintos sabores o las recién llegadas al mercado, 372 Thin Kit. Se trata de un kit compuesto por tres frascos de gominolas: el frasco 1, Bye Fat! promete un efecto termogénico (que ayuda a quemar las grasas) y afirma ser ideal para reducir el apetito. El frasco 2, Hi Wellness, está destinado a mejorar el tránsito intestinal y lleva una combinación de prebióticos. Finalmente, el frasco 3, Bye Hunger!, lleva magnesio y vitamina B6 y está destinado a disminuir la ansiedad por la comida.

Chuches para adelgazar, ¿en serio? | Thin kit

Estos caramelos se presentan como una ayuda para perder peso y son el resultado de la experiencia de la doctora Sara Segovia en su consulta de Barcelona (la médico es especialista en Anestesiología y Reanimación y máster en Medicina Estética). Pero, ¿realmente ayudan a adelgazar o es un simple marchamo publicitario? ¿Conviene consumirlos? Hemos hablado con la nutricionista Clara Antúnez al respecto y esto es lo que nos ha dicho: "Es un producto más de engañabobos, todos sus ingredientes tienen relación con lo que dicen pero no hay nada milagroso. Además, con una dieta equilibrada se consigue el mismo efecto", aclara.

Estos caramelos juegan con el concepto de chuche, de llevarte un premio cuando estás haciendo una dieta con lo cual resultan de lo más tentador: está dulce, sabe bien y me lo puedo permitir en la dieta porque forma parte de ella. "Por ejemplo, los caramelos quemagrasas, que llevan Garcinia Cambogia, es un fruto asiático que impide que la grasa se absorba pero es que lo mismo se consigue con las cinco raciones diarias de frutas y verduras", añade Antúnez. Sobre las pastillas destinadas al tránsito intestinal, la nutricionista reconoce que pueden ayudar a que te sientas menos hinchado, pero vuelve a incidir en su discurso: "Yo aconsejo mejor frutas, verduras y mucho líquido".

Y presenta un argumento más: todos estos caramelos blandos llevan edulcorantes. "Es verdad que no está demostrado pero sí se está estudiando y está apareciendo en muchos estudios que los edulcorantes tienen un efecto nocivo para la salud". Además, estos caramelos llevan también en su composición ceras, gelatinas: "No sé muy bien cómo el cuerpo va a digerir esas sustancias", añade. ¿Conclusión? "Yo no los recomendaría, soy más de aconsejar el producto natural aunque es verdad que el efecto placebo funciona en un 30% de los casos según algunos estudios".Así que ya sabes: mejor que gominolas para adelgazar, cuida tu alimentación, lleva una dieta equilibrada y tu salud (y tu cuerpo) te lo agradecerán. Porque los milagros, no existen.