Maria Merino, es una nutricionista que ha desatado todo un debate en la red social Twitter al compartir desde su perfil (@comiendo_maria) una fotografía de su hijo con una gran fiambrera llena de garbanzos y con el siguiente texto: "Mi hijo no sabe lo que es una galleta. Él es feliz desayunando garbanzos."

La imagen ha generado un gran debate en la red social de gente que estaba a favor y en contra de dar este tipo de desayuno a un niño pequeño. Algunos criticaban la imagen con toques de humor, otros han sido menos respetuosos y por supuesto también ha habido gente que ha apoyado la decisión de la nutricionista.

Es evidente que es un desayuno saludable, pero no deja de ser algo particular ya que no es un plato que suela apetecer a primera hora de la mañana, aunque quizá sea por falta de costumbre. ¿Qué os parece?