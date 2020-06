Oh, sí. A todos nos encanta el arroz. No solo estamos hablando de paellas o de tomarlo a la cubana, sino de que forma parte de la fórmula de muchos platos de éxito como el sushi o el poké. Eso sí, no hay que olvidarse de que es un hidrato de carbono refinado y que se suele desaconsejar en dietas con pocas calorías. Además, a esto hay que sumarle que el arroz blanco, debido al proceso que sufre, pierde muchos de los nutrientes que sí tiene el integral, como un mayor aporte de fibra, por ejemplo, que hace que nos sintamos saciados durante más tiempo. Esto hace que se considere que el integral engorde menos, debido a que con menos cantidad solemos sentirnos más llenos y que, debido a su contenido en fibra, acelera el metabolismo.

El arroz dejará de ser un plato culpable... | Flickr

Pero amigos arroceros, llegan noticias estupendas. La Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth de Australia (CSIRO) está trabajando por los que pensamos que un domingo perfecto debe girar en torno a una paella y está trabajando en crear una variedad de arroz que tiene una capa exterior de cuatro a 12 veces más gruesa de lo normal. Eso significa que se, aunque se puede pulir para eliminar la capa exterior y hacer un arroz blanco, el resultado es que ese grano que se obtiene retiene más nutrientes que los que encontramos en el arroz blanco normal.

El trabajo se hace en colaboración con la Academia China de Ciencias, lo que tiene mucho sentido: la nación asiática, que consume más de 100 kilogramos per cápita de arroz cada año, tiene un fuerte incentivo para ver que las variedades más sanas se vuelvan más populares. "Esta nueva innovación ha sido probada con éxito por agricultores en China en variedades de arroz de grano rojo y negro que son cada vez más populares como alimentos integrales en el país asiático. Las nuevas variedades se cultivan con poco o ningún efecto sobre el crecimiento y el rendimiento del arroz, por lo que es una victoria para los agricultores y también para los consumidores", asegura Eliza Keck, asesora de comunicaciones de CSIRO en el sitio web de la agencia gubernamental australiana.

Bol con arroz | Pixabay

Pero aún hay más. El trabajo de CSIRO y la Academia China de Ciencias está yendo más allá y, de hecho, se están haciendo pruebas para ver si se podría hacer lo mismo con otros cereales, como el trigo o la cebada. ¿Alguien se imagina un pan hecho con pan blanco pero con las mismas características que un pan integral? ¿O una cerveza que aportara al organismo algo más que un sabor agradable y un poco de alcohol? Crucemos los dedos, porque las posibilidades que se abren son infinitas. Mientras tanto, siempre podemos utilizar con el arroz este sencillo truco para, si no ganar nutrientes, al menos rebajar calorías.