El truco para pelar el tomate de la ensalada en pocos segundos

Si cada vez que quieres pelar un tomate te las ves y te las deseas para poder retirarle la piel sin llevarte parte de la carne, en este tutorial en vídeo te mostramos un truco muy sencillo con el que conseguirás quitarle la piel con facilidad.

¿Cuántas veces has ido a pelar un tomate y lo has destrozado? Si alguna vez te has visto en esta situación, habrás podido comprobar que se trata de una tarea un tanto engorrosa. Además, la mayoría de las veces terminas despedazando el tomate y retirando junto a la piel partes de la carne, lo que supone un auténtico desperdicio de esta fruta.

En este vídeo de Nova Life te proponemos un truco de lo más sencillo con el que lo conseguirás pelar en tan sólo cuestión de segundos. Olvídate de utilizar utensilios o instrumentos de cocina. Sigue todos los pasos que te damos en el vídeo y lograrás retirar fácilmente la piel de los tomates.

Este truco viene muy bien a la hora de preparar ensaladas de tomate, ideales para combatir el calor por lo frescas que resultan. También puede ser muy útil cuando queramos hacer un sofrito de tomate natural como, por ejemplo, para la salsa de la pasta o para un pisto. Para llevar este truco a cabo sólo necesitaremos cubitos de hielo. Si quieres saber cómo ponerlo en práctica, te dejamos todas las instrucciones con detalle en el vídeo.

