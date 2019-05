El truco para darle el punto perfecto a la carne

Ni cocida ni frita. Si quieres saber cómo darle a la carne el punto de cocción para que quede perfecta, en este vídeo te enseñamos el truco para que consigas que los filetes te salgan tiernos y jugosos.

Cocinar un trozo de carne puede parecer muy sencillo. Lo pones en la sartén, vuelta y vuelta, y al plato: listo para comer. Sin embargo, a pesar de que su elaboración no parece ser muy complicada, no siempre obtenemos el resultado que deseamos o el que podríamos esperar. Pero no te preocupes, en este vídeo de Nova Life te mostramos cuáles son los pasos que tienes que seguir para que la carne coja el punto perfecto.

Si cuando vas a comerte un filete a la plancha este te ha salido como una suela de zapato de lo duro y reseco que se te ha quedado, en este tutorial te enseñamos cómo lograr cogerle el punto a la carne para que te quede perfecto.

Todo influye a la hora de hacerte unos filetes a la plancha. Desde la sal o el aceite hasta la forma en la que lo pones en la sartén. Toma nota porque en este vídeo te contamos cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar y de hacerte un filete a la plancha.

De esta forma, que te explicamos en el tutorial en vídeo, conseguirás que la carne te quede en su punto. Así podrás degustar un sabroso filete que mantenga todo su jugo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Es más sano tomar una bebida vegetal que consumir leche?

El truco definitivo para descongelar el congelador en solo 10 minutos

Cómo hacer patatas al estilo Foster's Hollywood sin gluten y sin lactosa