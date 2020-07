Tenemos claro que el chocolate ofrece enorme beneficios para nuestra salud, tanto a nivel físico como mental. Lo que nunca nos quedó muy claro es si existía una cantidad límite.

No nos engañemos: que una tableta de chocolate supere el 60% de cacao no evita que estemos consumiendo un elevadísimo número de calorías. La famosa afirmación de que el chocolate ayuda a adelgazar se refiere a una pequeña porción, y no al consumo sin límites.

Para que te hagas una idea: media tableta equivale en número de calorías a una de las comidas principales del día. Si la dieta de una persona debe rondar las 1.800 calorías diarias, media tableta de 250 gramos representaría más de una tercera parte.

No obstante, los expertos sí permiten la ingesta diaria de chocolate. Eso sí: en una cantidad moderada. Con dos onzas pequeñas sería más que suficiente para beneficiarnos de todas sus propiedades.

El chocolate tiene multitud de beneficios, pero... ¿es bueno comerlo todos los días?