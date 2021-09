Donas de chocolate sin azúcar y sin freír: disfruta sin remordimientos de esta deliciosa receta

¿Conoces a alguien a quien no le gusten las donas? Es una receta con multitud de variables: con azúcar glass, con relleno, recubiertas de chocolates de miles de colores… Sin embargo, cabe destacar que también existe su versión saludable y solo tienes que aprender a cómo elaborarla. En el vídeo te explicamos el paso a paso para realizar un dulce ligero lleno de sabor con el que no te arrepentirás y no tendrás excusa para degustar en el desayuno o durante la merienda.

Lista con todos los ingredientes que necesitarás para elaborar la receta

4 dátiles deshuesados

1 plátano

100 mililitros de aceite

200 mililitros de leche de almendras

300 gramos de almendras molidas

Cacao en polvo

Bicarbonato de sodio

Levadura química

Chocolate negro

Coco rallado

Almendras laminadas

Preparación de las donas saludables y sin azúcares

En un recipiente pequeño, comenzamos la receta triturando los cuatro dátiles deshuesados y el plátano. Para la tarea podemos utilizar una batidora; la mezcla debe quedar homogénea. Una vez hecho esto, pasamos la solución a un bol más grande para poder trabajar con mayor facilidad el resto de ingredientes. Después, añadimos 100 mililitros de aceite, agregamos 200 mililitros de leche de almendras e introducimos 300 gramos de almendras molidas, 2 cucharadas de cacao en polvo, media cucharadita de bicarbonato, media de levadura química y finalmente integramos todo con ayuda de una varilla.

Realiza movimientos circulares durante varios minutos hasta ligar todos los ingredientes. Debe quedar una masa consistente de color marrón. Cuando la tenemos, es necesario meterla dentro de una manga pastelera y a continuación rellenar unos moldes con forma de dona. Finalmente, introducimos la bandeja en el horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos.

Triturar cuatro dátiles y el plátano

Incorporar 100 ml. de aceite

Agregar 200 ml. de leche de almendras

Introducir 300 gr. de almendras molidas

Añadir dos cucharadas de cacao en polvo

Adjuntar media cucharadita de bicarbonato y media de levadura química

Integrar todos los ingredientes

Meter la mezcla en una manga pastelera y rellenar el molde

Introducir la bandeja en el horno a 180 grados calor arriba y abajo durante 15 minutos

Ideas para decorar las donas saludables con chocolate fundido

Pasados los 15 minutos de horneado, debemos retirar la bandeja y dejar que se enfríen. Los podemos dejar en un plato grande y empezar a preparar la decoración de las donas. Para ello será necesario fundir un par de tabletas de chocolate negro al baño maría o en el microondas a media potencia removiendo y calentando en intervalos de 20 segundos.

Cuando el chocolate negro está fundido y enfriado, debemos sumergir una de las caras de las donas sobre el cacao, y dejarlo reposar sobre un plato para decorar con un poco de coco rallado o bien con almendras laminadas. El contraste de los sabores y la poca cantidad de calorías hacen de estas donas un tentempié perfecto para degustar en cualquier momento del día: desde el desayuno hasta la merienda.

Sacar las donas del horno y dejar que se enfríen

Fundir dos tabletas de chocolate negro al baño maría o al microondas

Sumergir una de las caras de la dona en el chocolate

Dejar reposar sobre un plato

Decorar algunas donas con coco rallado y otras con almendras laminadas

Si te hace falta algunos de los utensilios que has visto en la receta puedes adquirirlos aquí:

- Batidora

- Manga pastelera

- Moldes de silicona para hacer donas