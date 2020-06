Dime qué relación tienes y te diré dónde cenar por San Valentín

El día de San Valentín es tan bueno como cualquier otro para celebrar el amor, pero ya que está señalado en el calendario, ¿por qué no aprovecharlo? Para quedar bien con tu pareja el próximo 14 de febrero no es necesario que pases por caja. Déjate de flores, bombones y tarjetas ñoñas e invita a tu media naranja a cenar como dios manda, que además de ser una opción mucho más apetecible, los dos podréis compartir la experiencia. Y de eso se trata, ¿no?

Pieters, ideal para recién casados. | Pieters

Recién casados

Aceptadlo, sois el target de Cupido. Las flechas del amor van a ir dirigidas a vosotros este año y no os está permitido esquivarlas. Para aprovechar el subidón romántico que provoca una boda reciente, os proponemos unas delicias holandesas en la cuna del queso Gouda. En la zona holandesa conocida como Cheese Valle, a menos de una hora de Amsterdam, Pieters Restaurant es uno de esos lugares que nadie te cuenta porque no quieren que pierda su magia. Al estilo de la utópica ciudad de Spectre de Big Fish, este restaurante de cocina creativa y ambiente hogareño, tan perfecto que puede resultar hasta irreal, os hará sentiros como en el salón de casa con la chimenea encendida en el invierno y un hermoso jardín de verano. El chef es un verdadero artista con los productos frescos del día, capaz de realzar los sabores de ingredientes de primera calidad, elaborarlos con delicadeza y acompañarlos con grandes vinos italianos y franceses. De puertas hacia fuera, la villa de Bergambacht se encuentra muy cerca de Gouda o Woerden, capitales del llamado Corazón Verde de los Países Bajos, con una rica historia, preciosas calles por las que pasear y granjas cercanas en las que descubrir los secretos de la elaboración del delicioso queso local.

www.pietersrestaurant.nl

Neolokal, planazo en Estambul. | Neolokal

Cinco años de matrimonio

Vale, hay cosas que se van quedando por el camino con el paso de los años pero, ¿qué mejor día para recuperar la chispa? Si nunca encontráis tiempo para daros un homenaje y os olvidasteis de vuestro aniversario (otra vez) puede que San Valentín sea la excusa perfecta para hacer una escapada gastronómica a la siempre agradecida Estambul. Después de abasteceros de especias y souvenirs en los bazares, de saludar a Medusa en las históricas cisternas, de cruzar el Bósforo y decidir si eres fan de Santa Sofía o de la Mezquita Azul, qué mejor que terminar el día con una buena cena en casa del chef local más popular de la ciudad. En Neolokal, el joven Maksut Askar hace honor a la cocina regional actualizada que promueve por el mundo y que le convirtió en mejor jefe de cocina del año en 2015 según la revista Time Out. Su particular 'deconstrucción' de la tradición gastronómica turca supone un delicioso viaje del pasado al presente mirando hacia el futuro. Técnica, presentación y rituales en torno a la mesa, fusión de sabores entre las civilizaciones vecinas de Asia Central hasta la cocina actual de la República, pasando por la dinastía Selyúcida y el Imperio Otomano. No has probado un hummus como el suyo, un auténtico jardín inspirado en los sabores, colores, texturas y aromas de su infancia. Siéntate frente a las cristaleras o pide mesa en la terraza. Si las cúpulas doradas de la vieja Constantinopla no consiguen reavivar lo vuestro, nada lo hará.

http://www.neolokal.com/

A Quinta da auga, una escapada ideal. | A quinta da auga

Comprometidos

Llevar unos añitos de novios y hacer vida de matrimonio (con o sin anillo de por medio) se llama compromiso, os guste o no. Así que coge a tu pareja y proponle un plan de enoturismo romántico desde la Ribeira Sacra hasta Oporto, con paradas obligadas en el precioso pazo de Casal de Arman, en la bodega Vía Romana (cuyos viñedos heroicos inspiraron buena parte de la historia de la novela Todo esto te daré, de Dolores Redondo), y haced noche en el Relais&Chateaux A Quinta da Auga, una coqueta casa solariega que antaño fue una antigua fábrica de papel, rodeada por un frondoso bosque de robles centenarios y a escasos minutos del centro histórico de Santiago de Compostela, donde cualquiera puede perder la noción del tiempo y dejarse seducir por el arte de no hacer nada. Camas mullidas, edredones de plumón y sábanas de algodón egipcio, un acogedor spa y un restaurante donde seguir cultivando los sentidos, completan la propuesta de este hotelito con encanto. En Filigrana el chef Federico López Arcay diseña una carta de temporada sustentada en el mejor producto de Km 0 y en recetas típicas gallegas, bajo la batuta técnica, creativa e ingeniosa de su autor. Un momento y un lugar mágico que más de uno ha elegido ya para pedir matrimonio a su pareja. Quién sabe, quizás sea el momento de hincar la rodilla… www.aquintadaauga.com/www.relaischateaux.com/es

Diversión asegurada en Kitchen Club. | Kitchen Club

Amigos con derecho a roce

Vulgarmente conocidos como fol..amigos. Vosotros también podéis celebrar San Valentín, ¿por qué no? Eso sí, nada de velas, rosas o palabras cursis. Lo vuestro es un plan más activo. ¿Qué tal un taller de cocina? Kitchen Club organiza el 14 de febrero su Lovers Day con una declaración de amor por la cocina. Para todos aquellos que aman estar con las manos en la masa, la mejor manera de celebrar este día es con un curso-cena bien sabroso. Tras la bienvenida al grupo con una copa de cava, los profesores de esta polifacética escuela de cocina madrileña os enseñarán a hacer blinis de patata y remolacha, ricota y foie, mejillones mornay, bacalao en crema de puerros y zanahoria, y magret de pato en reducción de vino tinto y verduritas. Y de postre, ganache de chocolate, fresas y pétalos de rosas. Un menú que después degustaréis en ‘familia’, para que no os sintaís demasiado incómodos, tontones. Si amáis la buena cocina por encima de todas las cosas, ya tenéis una cita. www.kitchenclub.es

Escapada con spa en Gran Canaria. | Bohemia Suites & Spa

Más que amigos

Parejas que usan frases como "nos estamos conociendo" o "sólo somos amigos" cuando los demás les preguntan, este es vuestro plan. Total, nadie se cree no vayáis en serio. Lo primero que tenéis que hacer antes de salir de casa, si no lo habéis hecho ya, es ver Eyes Wide Shut. La película de Stanley Kubrick protagonizada por

Nicole Kidman y Tom Cruise dibuja la erótica temática de San Valentín del hotel Bohemia Suites de Gran Canaria. Aunque lo más hot sin duda tendrá lugar sobre la 'piedra' caliente del lujoso spa tailandés de este hotel adult only (un ritual para dos que incluye masajes thai, tratamientos de relax balineses y hammam), el 14 de febrero la octava planta de este moderno alojamiento situado en la Playa del Inglés se convertirá en un escenario enigmático donde será necesaria una contraseña secreta para acceder. 360º, su restaurante panorámico, presentará un menú degustación cuyos platos evocarán a diferentes escenas de la peli, con un sugerente maridaje de vinos para cada plato y vistas al Atlántico y a las dunas de Maspalomas. Pensando en la copa de después Raimondo Palomba, el bar manager de Atelier Cocktail Bar, instalado en el platillo volante que corona el edificio, ha preparado dos cócteles inspirándose en una de las escenas más emblemáticas de la película (si, la del champagne y los arrumacos): uno basado en el personaje de Cruise y otro en el de Kidman, que se servirán en pareja sobre un espejo con perfumes alcohólicos comestibles inspirados en las esencias de cada combinado, y un antifaz. El resto, a vuestra imaginación…

http://bohemia-grancanaria.com/

Cócteles divertidos para San Valentín. | Museo Chicote

Solteros y sin compromiso

Queridos singles, lo mejor este día sería desaparecer de la faz de la tierra, quedarse en casa acariciando al gato o contar hasta diez antes de salir a la calle y liarse a romper corazones, pero con un bate. Es broma, los solteros también son personas y tienen derecho a celebrar el día del amor. Del amor propio, claro que sí. Fiel a su espíritu moderno, rebelde y transgresor, el mítico Museo Chicote capitalino propone ahogar las penas del 12 al 18 de febrero en un cocktail servido en copa de corazón cuya mezcla, dicen, tiene poderes afrodisiacos. Ánimo, que en este punto de encuentro del glamour internacional y de las fiestas más exclusivas y canallas de la capi encuentras a tu pareja ideal sí o sí. Porque dicen que no conoces Madrid si no has estado en Chicote… y no te has enamorado a pie de barra.

https://grupomercadodelareina.com/es/museo-chicote/