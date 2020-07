Para el abdomen, diente de león

Es un clásico de la operación bikini, ya que estimula la producción de orina, desinflama el abdomen, regula el nivel de azúcar en sangre y aumenta las defensas. Cierto es, por otra parte, que su sabor no es para tomar cohetes, por lo que podemos tomarla mezclada con otras hierbas, o bien calentita con un chorro de limón. También funciona con hielo, en verano, y sus resultados son inmediatos: nuestro abdomen se verá enseguida más liso y mucho menos hinchado. Eso sí, ¡prepárate para pasarte la vida en el baño! Si además le añades un toquecito de jengibre, que ayuda a quemar grasas y acelera el metabolismo, el éxito está servido.

5 tipos de infusiones que querrás conocer

Para las piernas, cola de caballo

Es un clásico de las plantas drenantes, junto al diente de león. Es diurética, digestiva, cicatrizante, antioxidante y un gran regenerador celular. Acostúmbrate a tomar una infusión antes de ir a dormir y verás cómo notas los resultados muy pronto. Si tu problema es que retienes líquidos en las piernas, y por lo tanto tienes celulitis y probablemente también varices, asegúrate también de caminar regularmente, subir escaleras y poner a diario las piernas en alto. Date masajes con geles fríos y siempre siempre acaba tus duchas con un chorro de agua bien fría en las piernas.

Para los ojos, manzanilla

En este caso no hay que beberla, sino dejarla enfriar y colocar dos bolsitas o compresas bien impregnadas de esta infusión bajo los ojos o en los párpados, una zona en que muchas personas sufren retención de líquidos, de ahí las características bolsas y ojeras. Evidentemente, no es lo único que debemos hacer para evitar la retención de líquidos en la zona ocular: duerme ocho horas e intenta no hacerlo con la cabeza en alto.

Para caderas y glúteos, enebro

No es muy común, pero la infusión de enebro es un potente anticelulítico, que no solo nos ayudará a eliminar líquidos de las caderas y cartucheras, sino que actúa eficazmente contra los calambres, el reuma y otras afecciones circulatorias. Para elaborarla, solo hay que infusionar unas cuantas bayas de enebro en agua hirviendo. Y no, la ginebra no sirve.

Para el vientre, fumaria

Atención a esta planta poco conocida que ha sido reconocida a lo largo de los siglos como una suerte de fuente de la eterna juventud. Es conocida por sus propiedades para depurar los intestinos, por no hablar de sus increíbles efectos a la hora de tratar las infecciones cutáneas. Si nuestro problema es un vientre hinchado, la fumaria, gracias a sus propiedades depurativas, nos ayudará a recuperar su aspecto habitual, además de mejorar notablemente las digestiones.