El pisete es una cosa seria. Mear no es una broma. En serio. Siempre estamos haciendo coñitas con el líquido amarillo que sale de nuestra uretra y resulta que es una de las principales "fuentes" (no he podido evitar hacer este chiste) de información sobre nuestra salud. Porque, vamos a ver, cuando el color de nuestra orina es de un amarillo pálido es que todo está en orden y marcha de maravilla. Pero, ¿qué pasa si nuestro pisete es especial AKA raro? Pues que nos surgen las dudas. Aquí van algunos ejemplos y lo que significan.

Si tu pis es transparente. Eh, puede ser que te estés pasando con lo de beber agua. ¿Cuántos litros te metes entre pecho y espalda al día? ¿Seguro que no se está yendo la olla? Aunque parezca que nunca se beber suficiente agua, hay un momento en el que podemos pasarnos de la raya. La sobrehidratación puede conducir a tener niveles de sodio demasiado bajos y esto es un problema para nuestro organismo.

Si tu pis es color amarillo oscuro. Mmm... ¿Cuántas cervezas llevas encima, majete? Ese color oscuro puede indicar que estás poco hidratado. Quizá te has metido demasiado alcohol, café, té... Pasa al revés que en el ejemplo anterior: es el momento de volver al vaso de agua, majete. Ya verás como la cosa regresa a su color habitual.

Los espárragos cambian el olor de nuestra orina. | Morguefile

Si huele raro. Aunque también puede ser signo de alguna infección o enfermedad, vamos a centrarnos aquí en que hay algunos alimentos que hacen que tu pis tenga un olor raruno. Un ejemplo son los espárragos o los huevos, que contienen azufre que puede hacer que tu visita al señor Roca sea una sinfonía de aromas poco agradables. Ten en cuenta que hay gente a la que le pasa siempre y gente a la que no le pasa nunca. La vida es una lotería.

Si es rosita. Ya, ya, somos conscientes de que los hipocondriacos lo pasarán mal al leer este punto pensando que se trate de sangre. Glups... Ojo, porque también puede tener que ver con el consumo de remolacha, zanahoria o de frutos rojos. Es solo debido a la coloración de los flavonoides o de los carotenoides. Nada preocupante si has abusado últimamente de estos alimentos. Si dejas de comerlos y el problema persiste, cuidadín...

crema fría de remolacha | antena3.com

Si hace espuma. Puede ser un posible síntoma de enfermedad, de acuerdo, pero también es una señal de que estás tomando demasiada proteína en tu dieta. ¿Cómo solucionarlo? Pues dejando de lado esa alimentación a base de pechuga de pavo y atún que has iniciado sin mirar atrás? Es el momento de meter más hidratos o grasas en tu día a día.