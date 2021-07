Cuatro cremas frías: ricas, refrescantes y poco calóricas

Ha llegado la hora de la comida o de la cena y no tienes nada preparado. Y con los calores del verano lo que menos te apetece es ponerte a elaborar un plato laborioso. Que no cunda el pánico, tenemos la solución: una crema fría o, ¿de verdad creías que todas las cremas frías se limitaban al gazpacho y al salmorejo? Pues no, son de lo más versátiles, puedes hacerla con restos que tengas en la nevera. Además, están deliciosas, son rápidas de hacer y otro punto a su favor: tienen muy pocas calorías.

Vamos con algunas recetas de cremas frías:

- Sopa fría de melón: ¿tienes un trozo de melón que se está pochando? No lo tires: si aún está en buen estado, aprovéchalo para hacer una crema fría de melón. Solo tienes que añadir un yogur griego, sal, un poco de ajo (esto va en gustos, unos le ponen más, otro solo un toque), un poco de agua y a la batidora. Pon agua en función de si la quieres más o menos espesa. Añade AOVE por encima y a disfrutar.

- Ajoblanco con pistachos: receta de José Miguel Valdivieso, del restaurante Uskar. La receta es para unas 20 raciones y necesitarás 6 dientes de ajo, un litro y medio de leche, miga de pan de 3 barras, 400 gramos de pistachos, sal, AOVE (dos vasitos de la Thermomix) y arenques ahumados (dos por persona, que cortaremos a la mitad). Ponemos los ingredientes en la Thermomix o robot similar. Trituramos 7 minutos a velocidad 10. Posteriormente, pasa por el chino. Y ya estaría: puedes poner unos pistachos garrapiñados para decorar, junto con los arenques.

Crema fría | iStock

- Salmorejo de remolacha con queso Afuega’l Pitu de Set&Ros. Los ingredientes, para 4 raciones son 800 gramos de tomate maduro; 200 gramos de remolacha cocida, pelada y troceada; 150 gramos de pan candeal que habremos troceado el día anterior. 100 gramos de AOVE, 1 diente de ajo pequeño, pelado y sin germen. Como acompañamiento se puede poner 20 gramos del queso asturiano Afuega’l Pitu. Se tritura el tomate y se pasa por el chino. Le añadimos el pan y lo dejamos reposar media hora. Incorporamos a esta mezcla la remolacha y el ajo y trituramos de nuevo. Se añade el AOVE poco a poco, para que emulsione. Se rectifica de sal y se guarda en la nevera y ya estaría listo para consumir.

- Gazpacho de cerezas. Los ingredientes, para 6 personas, serían 500 gramos de tomate, 250 gramos de cerezas, 50 gramos de pimiento verde italiano, 50 gramos de cebolla, unos 100 gramos de pan de hogaza del día anterior, AOVE (100 ml), vinagre de manzana (20 ml) y unos 200 ml de agua. Se ponen los ingredientes en la batidora de vaso (remojado previamente el pan en agua y habiendo quitado el hueso a las cerezas). Batimos a conciencia hasta obtener una crema bien fina. Pasa la crema resultante por un colador fino donde quedarán las pieles y pepitas de tomate y pimiento. Rectifica de sal. Mete en la nevera al menos 30 minutos y ya estaría listo para tomar.