Buenas noticias fueron las que trae la Guía Michelín 2016 para España y Portugal, presentada hoy en Santiago de Compostela. La gastronomía española sigue en buena forma y los ocho restaurantes con la máxima distinción (tres estrellas) seguirán ostentando esa distinción durante el próximo año. Recordamos cuáles son: Arzak, Azurmendi, Akelarre, Martín Berasategui, Sant Pau, Quique Dacosta, El Celler de Can Roca y DiverXO.

En el firmamento de las dos estrellas, Coque, de Mario Sandoval, que tenía una estrella desde 2004, obtuvo la segunda. El restaurante de Humanes (Madrid) se llevó al fin el gato al agua con su cocina contemporánea, pero de raíces madrileñas, presentada de manera muy estética. También se lleva la segunda Fernando Pérez Arellano, de Zaranda (hotel Castell Son Claret, en Es Capdellà, Mallorca), que llevaba con una estrella Michelin desde prácticamente el inicio de su carrera en Madrid. Pérez Arellano propone una cocina de autor de excelente técnica, que parte de la cocina local para bucear en la fusión. En total, quedan con dos estrellas

En el grupo de las primeras estrellas, hay 15 novedades con Andalucía y Cataluña, como las comunidades con mayor número de novedades. En Málaga, hay tres novedades: Kabuki Raw (hotel Finca Cortesin), en Casares, hereda y comparte los platos de los famosos Kabuki, con una completa carta de cocina nipona fusionada con platos occidentales. En Fuengirola, el restaurante Sollo, con Diego Gallegos en los fogones, destaca al trabajar solo un menú degustación que gira alrededor de los peces de río, con sorprendentes y delicadas elaboraciones. Y, Mauricio Giovanini, en Messina (Marbella) ofrece una cocina de corte mediterránea actual, con excelentes texturas y sabores marcados. En Huelva debuta el restaurante Acanthum, con una carta que recupera recetas locales con un toque de autor.

En Cataluña, la novedad más llamativa es la estrella Michelin de Hoja Santa, el restaurante mexicano de Albert Adrià, que permite que el chef pueda presumir de 'triestrellado', al sumarse a sus distinciones por Tickets y Pakta. También se lleva la estrella Disfrutar, al frente del que hay tres ex-elBulli y Tresmacarrons, de El Masnou, que apuesta por una carta de temporada, con Miquel Aldana al frente. Más novedades: el restaurante Emporium de Castelló d’Empúries (Girona), de los hermanos Jordà.

Castilla y León, por su parte, cuenta en esta edición con dos nuevos restaurantes de una estrella. El Ermitaño (Benavente, Zamora) es un clásico de la región que debuta en la lista. También tiene ya una cierta trayectoria Villena, en Segovia, con una carta tradicional, pero revisitada con toques de autor.

El resto de establecimientos seleccionados este año con una estrella se distribuyen por toda la geografía peninsular. En El Rincón de Juan Carlos (Los Gigantes, Tenerife), Juan Carlos Padrón y su hermano proponen una cocina innovadora de gran nivel, basada en la tradición. El restaurante bilbaíno Zarate, de la mano de Sergio Ortiz de Zarate, ofrece una carta especializada en pescados. En el restaurante Lúa (Madrid), el chef Manuel Domínguez propone una cocina actual de raíces gallegas. La gran diversidad de la gastronomía española queda reflejada en el gastrobar Casa Marcelo (Santiago de Compostela, A Coruña) donde Marcelo Tejedor elabora, a la vista del cliente, una original fusión entre las cocinas gallega, nipona y peruana.

Por su lado, Portugal tiene en esta edición un nuevo establecimiento de una estrella. La interesante cocina del restaurante Bon Bon (Carvoeiro, Faro) sorprende por su nivel técnico.

