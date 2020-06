Dese el pasado 1 de noviembre el Seprona de la Guardia Civil ha llevado a cabo más de 320 inspecciones en establecimientos de venta de alimentos para que no aprovechen la alta demanda y cuelen comida adulterada, una campaña que se ha intensificado con motivo de las fiestas navideñas.

En las provincias de Barcelona, Valencia y Sevilla es donde más controles se han realizado, del total de 324 establecimientos, según los datos facilitados a EFE por la Guardia Civil. José Manuel Vivas, capitán de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), recuerda que todos los productos de calidad "deben estar documentados" con elementos identificativos que el consumidor debe exigir al vendedor.

En muchas ocasiones, como comenta Vivas, tratan de estafar al consumidor con productos de menor valor, aunque en buen estado, pero ofrecidos al precio de los de alto valor. Como por ejemplo el atún, que lo venden como fresco y debe ir destinado a conserva.

La venta ambulante de productos alimenticios es también objeto de persecución por parte de los agentes del Seprona y son numerosas las intervenciones de pescado no apto para el consumo. De todos modos, disfrutar de una buena mesa con garantías es la norma. Por lo tanto, para que todo esto no te suceda y no te den 'gato por liebre' dale al play al vídeo y descubre los 5 consejos para que no te la cuelen estas Navidades.