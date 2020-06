Ni regaliz, ni cardamomo, ni técnicas rocambolescas: no hacen falta.

Generalmente cuando vas a grabar vídeos de gin-tonics te diriges a coctelerías especializadas cuyos barmans, en líneas generales, tienden a montar un huerto en la copa. Y eso está muy bien, salvo por el hecho de que cuando tú decides emular en casa las habilidades de tu bartender de cabecera descubres que no tienes vainilla de Tahití y de que, oh desgracia, tampoco te quedan cúrcuma ni pimienta rosa. Es cuando decides que no puedes seguir adelante en tu labor de hacer un buen gin-tonic, sin saber que, más allá del postureo, con sólo ginebra, tónica y limón, puedes hacer un gin-tonic fantástico.

Para aprender a hacerlo nos hemos puesto en contacto con Lucía López, una barman todoterreno que ha trabajado en diversos países, desde Australia hasta Gran Bretaña, y que ha accedido a dar para Cocinatis un toque mundano a ese universo de sofisticación en que se ha convertido últimamente el mundo de los gin-tonics.