Pelar patatas es un engorro. Nos encantas las tortillas, las patatitas al horno, las chips caseras, podríamos comer patatas fritas como si no hubiera un mañana, pero pelarlas... pelarlas ya es otra cosa. Esto ocurre porque aún no sabemos que pelar patatas cocidas es lo más sencillo que hay, no tenemos ni que quemarnos las manos ni que dedicarle horas a la tarea, pues con un sencillo truco vamos a triunfar.

Te lo mostramos en este vídeo y advertimos: no pararás de comer patatas cocidas. Con un toquecito de hierbas al gusto, sal y aceite de oliva virgen extra... ¡no se nos ocurre nada mejor!

La mayoría de los platos de la gastronomía española llevan incluida la patata como acompañante. A lo largo del tiempo sobre todo en España hemos visto como nuestras abuelas y madres preparaban nuestra tradicional tortilla de patatas o estas se añadían a un buen guiso de carne u otros platos de cuchara como lentejas, cocido o judías, es un alimento muy presente en nuestra dieta.

La patata es una fuente de energía, potasio, ácido fólico y vitamina C. Este alimento tan habitual en nuestros hogares tienes unos efectos realmente buenos sobre nuestro organismo. Además, ofrece un sinfín de platos diferentes e innovadores en la cocina.

Los expertos recomiendan el consumo de patata, ya que se considera un producto muy saludable en cualquier dieta. La patata contiene tres cuartas partes de agua y una baja cantidad de grasa. Sus componentes pueden reducir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y algunos tipos de cáncer.

La patata llegó a España en 1570 para quedarse en nuestro país, desde entonces ha formado parte de la gastronomía española.

Sin embargo, casi todos los platos que componen nuestra cultura gastronómica necesitan que se pele en condiciones las patatas. Averigua cómo en el vídeo de esta noticia.

