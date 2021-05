Cómo hacer huevos fritos light

Si eres un amante de los huevos fritos pero has decidido ponerte a dieta o simplemente quieres reducir las grasas y has decidido limitar o eliminar los fritos de tu vida estás de suerte, ya que existen formas de poder disfrutar de este alimento sin tener que bañarlo en aceite. En el siguiente vídeo podrás ver paso a paso algunas recetas muy saludables para hacer unos huevos 'fritos' sin necesidad de utilizar aceite.

Una de las primeras opciones para preparar estos huevos sin aceite es hacerlos a la plancha, deberías usar una sartén antiadherente para que le huevo no se quede pegado, incluso quizá lo puedes acompañar con una gota de aceite pero sobre todo para evitar que el alimento se quede pegado a la sartén más que para cocinarlo. La sartén debería estar a fuego fuerte, si lo tapas con el propio vapor del calor de la sartén el huevo se terminará de hacer por arriba. Si decides no usar tapa, el consejo es que bajes el fuego, ya que puede acabar quemándose ya que necesitará más tiempo de preparación. Debes estar atento ya que al final si pasa mucho tiempo la yema puede acabar endureciéndose.

Propiedades de los huevos

El huevo es un alimento importante dentro de nuestra dieta mediterránea, es muy nutritivo y rico en proteínas. Además contiene vitaminas A, D, E y K y minerales como hierro, selenio, fósforo y zinc.

Manipulación correcta del huevo

En primer lugar podemos tratar de determinar si los huevos son frescos o no. Para ello existe un truco muy fácil de hacer cómo ya te contamos en este artículo. Otro punto clave es su conservación, seguramente en más de una ocasión en cuanto los has comprado los has metido a la nevera de inmediato, pero en realidad lo que el huevo necesita es una temperatura constante, si te fijas en el supermercado no están en el frigorífico. Aunque es verdad que la nevera ayudará a que se preserve durante más tiempo. Además otro consejo para prolongar su vida útil es que cuando finalmente lo coloques en la nevera intenta poner con la parte más estrecha hacia abajo, así tardará más en deteriorarse ya que la distancia entre la yema y la bolsa de aire es mayor.

A la hora de consumirlos es importante saber que no debemos lavarlos antes de gastarlos por muy sucios que nos los podamos encontrar. La cáscara del huevo es porosa y pero por dentro tiene una membrana protectora que evita que le entren posibles organismos y al lavarlo podemos romper esa membrana.

En definitiva, el huevo es un alimento indispensable en nuestra dieta. Beneficioso para nuestra salud y muy versátil a la hora de consumirlo ya que puedes comerlo de muchas formas distintas: cocido, en tortilla… pero si te gusta el huevo frito y quieres huir de las grasas que conlleva cocinarlo de esta forma no te pierdas las recetas que te ofrecemos en el vídeo que encabeza esta noticia.

